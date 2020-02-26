أنشطة مكثفة لمركز السينما العربية في مهرجان برلين الدولي

مع 14 شريكاً بينهم السينما العراقية

للعام السادس على التوالي، ينطلق مركز السينما العربية بأنشطة مكثفة في الدورة الـ 70 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بصحبة 14 شريكاً يتنوعون بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية الدولية، ويُكمل مركز السينما العربية في برلين عامه السادس، وهو المهرجان الذي شهد انطلاقته الأولى في 2015.

الشركاء الذين يصحبون مركز السينما العربية في برلين حسب الترتيب الأبجدي: أفلام مصر العالمية (مصر، فرنسا)، السينما العراقية (العراق)، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، رواد ميديا(السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، سينما 70 (السعودية)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، شركة Eventival (التشيك)، شركة Lagoonie Film Production (مصر)، شركة MAD Solutions (مصر والإمارات)، شركة The Imaginarium Films (الأردن).

وضمن فعاليات المهرجان سوف يطلق مركز السينما العربية العدد الـ13 من مجلة السينما العربية، التي تقدم ملفاً عن الأفلام العربية المُشاركة في مهرجان برلين، كما يُسلط الضوء على أبرز 19 حدثاً متعلقاً بصناعة السينما العربية في 2019، بالإضافة إلى ذلك يقدم العدد ملفاً عن النسخة الجديدة من جوائز النقاد السنوية يقوم بالتعريف بكل النقاد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 142 ناقداً ينتمون إلى 57 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسوف يمنح مركز السينما العربية جائزة شخصية العام العربية السينمائية، إلى شيراز العتيري المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وسوف تقدم الجائزة مجلة هوليوود ريبورتر، وتأتي الجائزة ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم صُناع السينما العربية.

كما يُعرض في سوق الفيلم الأوروبي الذين يُقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ثلاثة أفلام لشركاء مركز السينما العربية وهي الفيل الأزرق 2 للمخرج مروان حامد الذي يتعاون في توزيعه دولياً MAD Solutions وأفلام مصر العالمية، وبين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار وما وراء المحيط لـماركو أنطونيو أورسيني والذين توزعهما MAD ، هذا بالإضافة إلى عرض مدته 25 دقيقة تقدمه مجموعة روتانا التي تمتلك أضخم مكتبة أفلام عربية، وذلك بالتعاون مع شركة MAD Solutions.

مركز السينما العربية يحتفل هذا العام بمرور 6 سنوات على تأسيسه من خلال شركة MAD Solutions، وهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام وتروّج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.