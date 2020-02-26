كاريكاتير: عاصم جهاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 26th, 2020 التعليقات على كاريكاتير: عاصم جهاد مغلقة 77 views علي خصاف: نحن مع هاني شاكر بوقف الأغاني الرديئة رسالة كورونا نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة تمرير الحكومة في البرلمان ليس سهلا ولم ننته من الاعتراضات عليها حتى الان فبراير 26th, 2020 التربية تمدد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة لمدة أسبوع فبراير 26th, 2020 التجارة: موازنة الوزارة المخصصة للبطاقة التموينية تغطي أربعة مواد فقط فبراير 26th, 2020 وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا: لا يمكن إنهاء حصار حقول النفط بالقوة فبراير 26th, 2020 محافظ بغداد مفندا مواقع التواصل الاجتماعي: العاصمة لم تسجل أي إصابة بكورونا فبراير 26th, 2020 حكومة الاقليم تمنع دخول السائحين وتوقف الاحتفالات بأعياد نوروز فبراير 26th, 2020 وزارة التعليم تبحث مع بعثة الأمم المتحدة تطوير العملية التعليمية في العراق فبراير 26th, 2020 زين الأولى والوحيدة في العراق التي تتيح لمشتركيها شراء التطبيقات والألعاب من متجرGoogle Play فبراير 26th, 2020 واجبنا استثمار الكفاءات والخبرات المتوفرة والامكانيات المؤهلة لادارة العمل فبراير 26th, 2020 التعليقات مغلقة