انطلاق فعاليات “الكاثوليكي للسينما” في مصر

الصباح الجديد – وكالات:

تنطلق مساء الجمعة المقبلة فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ٦٨، برئاسة الأب بطرس دانيال، ويفتتح المهرجان فعالياته بحضور عدد من النجوم والمكرمين في المهرجان، وسفير الفاتيكان في مصر المطران نيقولاس هنري، ورئيس الرهبنة.

ويتضمن حفل الافتتاح دمج موسيقى الأفلام المشاركة في فعالياته بمقطوعة موسيقية واحدة للمايسترو محمد وهيدي، كما يعرض على هامش المهرجان فيلم قصير مدته ١٥دقيقة عن الدورات السابقة وكلمات للمكرمين فيها.

ويكرم المهرجان في دورته الحالية كلا من عادل إمام، وأشرف عبد الغفور، ونيللى، وشيرين، وصلاح عبد الله، بجائزة الريادة السينمائية، وزكى فطين عبد الوهاب بجائزة الأب يوسف مظلوم، والمخرج عمرو عبد العزيز بجائزة المركز الخاصة، وسوسن بدر، وسيد رجب، بجائزة أفضل ممثلة وممثل في عمل درامي عن مسلسل “أبو العروسة”، وتمنح جائزة المركز التشجيعية للفنانة مي عمر، كما يكرم مجموعة من رموز الفن والإعلام بجوائزه المتنوعة.

تتضمن فعاليات المهرجان عرض خمسة أفلام على مدار الأسبوع، هي فيلم “الضيف” لخالد الصاوي وشيرين رضا، و”جريمة الإيموبيليا” لهاني عادل وناهد السباعي. و”لما بنتولد”، لابتهال الصريطى وعمرو عابد. و”بين بحرين”، ليارا جبران وفاطمة عادل. و”الممر” لأحمد عز وأحمد صلاح حسني.