بسبب كورونا.. تأجيل تصوير مشاهد فيلم لتوم كروز

الصباح الجديد – وكالات:

بات من المؤكد أن مواجهة فيروس كورونا ليست بالأمر السهل والبسيط، خاصة بعد إنتشاره بشكل سريع في عدد من الدول وتأثيره على كل الأنشطة التي يمارسها الاشخاص ومجالات عمله.l

ومن هنا وبعد إنتشار الفيروس في إيطاليا، أعلنت استوديوهات “باراماونت”، توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة “Mission Impossible” الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي توم كروز، حيث كان يصوّر مشاهده هناك.

وبحسب موقعا “ذي راب” و”بيبول” قال ناطق باسم الشركة انه حرصاً على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرّرنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية الذي كان مقرّراً لثلاثة أسابيع.

وأضاف أنّ توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا بعد، وأن أفراد طاقم العمل أُعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير.