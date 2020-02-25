عماد عبد الحسين.. مسيرة طويلة في تحكيم نزالات الملاكمة

انضم لطابور قضاة «الفن النبيل» في الموسم 84/85

بغداد ـ فلاح الناصر:

من يقلب سجلات رياضة الملاكمة، يجد العديد من الاسماء التي تواصل مسيرتها في الفن النبيل، تخلص لعملها وتحريص إلى المساهمة في تحقيق النجاحات، ومن بين العاملين في اتحاد اللعبة، هو الحكم الدولي، عماد عبد الحسين، الذي التحق في طابور التححكيم في الموسم 1984/1985 عندما كان طالبا في المرحلة الثالثة بكلية التربية الرياضية / جامعة بغداد.

وبرغم ان عماد، بدأ ملاكما لنادي الحرية تحت اشراف المدرب طارق عبد الستار، ثم تمثيله لنادي البياع باشراف الكابتن جعفر، وتمت دعوته لمنتخب الظل باشراف الدكتور إبراهيم رحيمة، الا انه اختار الانخراط في سلك التحكيم بعد توديعه الحلبات تاركا مسيرة جميلة كلاعب في فئات الاشبال والناشئين والشباب عندما توج بلقب بطولة العرب لوزن 63 كغم، وهو من بين سلسلة إنجازات يتذكرها بفخر في مسيرته لاعبا واثقا من امكاناته في رياضة الملاكمة بعد تقديمه لمستويات فنية مشجعة في الحلبات.

الفيحاء السورية

في العام 2002 كان عماد، بين مجموعة قضاة اشتركوا للحصول على شهادة تحكيم دولية احتضنتها مدينة الفيحاء السورية، باشراف المحاضر الدولي المصري اسماعيل حامد، وكان عماد عبد الحسين ورفاقه وليد شهاب وكريم قاسم وفراس موسى بين المشاركين وقتها.

الإيرلندي أندرو

وفي العام 2017، اشترك حكمنا الدولي في الدورة التحكيمية الدولية التي ضيفتها محافظة السليمانية للحصول على شهادة تحكيم دولية فئة 1 star، واقيمت المحاضرات باشراف الإيرلندي أندرو، وكانت دورة مثمرة جدا، نظرا لما حفلت به من دروس نظرية وتطبيقات عملية متقدمة جدا لتطوير قدرات حكام رياضة الفن النبيل.

بطولات متعددة

مسيرة الحكم الدولي مع رياضة الملاكمة والمشاركة في إدارة نزلاتها طويلة، فقد اشترك في بطولات السلطة والبقعة التي مثلنا فيها نادي الزوراء الرياضي، ثم الدورة العربية 2007 التي اقيمت في جمهورية مصر العربية، وبطولات أخرى اقيمت في تركيا وقطر وغيرها.

الناشئة والعرب

اخر مشاركاته الخارجية كانت في بطولة العرب للناشئين التي ضيفتها الكويت للمدة من 23 ولغاية 29 كانون الثاني الماضي، وفي ضوء البطولة اشترك في دورة تحكيمة 1 star، وهي ترحيلية للفئة 2 star، وكان عماد إلى جانب امير قاسم وحيدر تكليف وسعد عبد الله، مثلوا العراق فيها ، في حين بلغ عدد الحكام فيها 18 حكما يمثلون العديد من الدور الآسيوية والعربية، وحاضر في الدورة التي استمرت 5 أيام محاضران دوليان من تونس والهند.

أوسمة التفوق

شملت الدورة امتحانات نظرية وعملية، اذ كانت التطبيق العملي في إدارة نزالات البطولة، التي اشترك فيها عماد قائدا لـ 7 نزالات للحلبة ونحو 15 نزالا كان قاضيا في نزالات البطولة التي شهدت تسجيل تفوق لملاكمي العراق الذين احتلوا الترتيب الثالث فرقيا بالحصول على 6 أوسمة موزعة على ذهب 2 ومثلها الفضلة ومثلهما من البرونز، بفضل ما قدموا من مؤهلات فنية عالية في النزالات وتفوقوا على المنافسين في لقاءات مثيرة.

سجاد الواعد

للحكم الدولي، امتدادا في عالم اللعب برياضة الملاكمة، اذ يعد ولده، سجاد، احد العناصر المتميزة في فئة الناشئين بعد ان هيمن على 3 ألقاب في بطولة أندية العراق، ومثل منتخب الناشئين، وحاليا هو ضمن فئة الشباب يتطلع بكل ثقة لتسجيل أفضل الإنجازات في مشاركاته المقبلة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وسجاد انطلق من المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ليقف على أرصية صلبة بفضل ما تعلمه من أساسيات اللعبة، ثم مهارته التي بدأت تشهد تطورا واضحا، وكذلك تشجيع والده وثقته بقدراته ليعانق النجاح في أولى بطولاته المحلية طامحا بتفوق خارجي لينضم إلى سجلات أبطال العراق ممن عانقوا المجد في البطولات الخارجية واعتلوا منصات التتويج بجدارة.