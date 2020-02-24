أسرار للغة الجسد تكشف لكِ الحقيقة

الصباح الجديد – متابعة:

لغة الجسد علم له قواعد وتفسيرات واضحة، إذ أن لكل حركة أو وجه تعبيري معنى محدد وواضح بالنسبة لهذه اللغة.

سنتعرف على بعض الأسرار لحركات شائعة يقوم بها الشخص، مع تفسيرها هذه الحركة بناءً على لغة الجسد:

*عدم النظر في العينين، فالكثير من الأشخاص عندما يتحدثون الى أحد او العكس يتجنبون النظر في عيني الشخص، وتنم هذه الحركة عن إنعدام الثقة.

*النظر إلى الأعلى أو باتجاه اليمين، تدل هذه الحركة على محاولة تذكر أمر ما، وأحيانا للسبب الأول، اذ يكون وسيلة لتبرير عدم النظر في العينين.

*توسع حدقة العين، يدل على اهتمام كبير بشيءٍ ما، او انها وسيلة للإيحاء باني مهتم بما يقال، وهذا شيء ايجابي.

*وجود مسافة قليلة بين الساقين عند الوقوف تدل على الراحة.

*ترك اليدين بشكل مستلقي على الجانبين: تدل على الإنفتاح للتواصل مع الآخرين.

*تحريك المتحدث ليده بالإيماءات في أثناء الحديث، تدل على قلق المتحدث من ان كلامه غير مفهوم فيستعين بالإشارات لتوضيح الفكرة.

*الابتسامة تجذب الأشخاص وتمنحهم الشعور بالسعادة، وهي دليل ان الشخص يود الاخر.

*حك الأنف أو الأذن أو الذقن: تدل على تشتت الإنتباه وعدم فهم الحديث أو الشعور بالملل.

*فرك أصابع اليد: يدل فرك الأصابع على عدم الراحة والتوتر.