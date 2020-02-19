الجولة الثانية لممتاز الكرة تنطلق غدا باجراء مواجهتين

شهد يقود الشرطة .. وسلام شاكر ينضم لملاك الطلبة التدريبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز، الطلبة يواجه النجف في مباراة يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلتقي النفط بضيفه أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وتقام السبت، 3 مباريات، الصناعات الكهربائية يلاعب الجوية في ملعب الصناعة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، في حين يتواجه نفط الوسط والميناء في ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلعب الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وتختتم مباريات الجولة الاحد، فيتواجه نفط ميسان وأربيل في ملعب ميسان الدولي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفي التوقيت ذاته بملعب التاجي يلتقي الحدود ونفط الجنوب، وحصل الزوراء على انتظار.

يشار إلى ان دوري الكرة بنسخته الجديدة يشارك فيه 15 فريقا يلعبون دوريا من مرحلة واحدة لتحديد بطل الموسم 2019/2020.. ولن يهبط اي فريق في المنافسات، اذ سيتأهل فريقين ليصبح العدد 22 فريقا في الموسم المقبل، اذ اعلنت 5 أندية عدم مقدرتها في المشاركة بدوري الموسم الحالي نتيجة للظروف المالية وهي «الكرخ والسماوة والديوانية والقاسم وزاخو».

من جانبه، اثنى مدرب النفط يحيى علوان على اداء لاعبيه بعد الفوز على فريق الكهرباء في مباراة الجولة الأولى والتي أقيمت على ملعب التاجي.وقال علوان:» ان فريق النفط استحق الفوز وكسب النقاط الثلاث بعد الانضباط التكتيكي للاعبين وحرصهم في تطبيق الواجبات ، وبالتالي الاستحواذ على مربعات الملعب وتناقل الكرة بشكل إيجابي ، ما مكن فريقنا من تسجيل هدفين».واشار الى :» ان اللاعب محمد داود استرد كامل جاهزيته ، وتسجيله هدفين في المباراة الاولى من الدوري سيكون حافزا معنويا له من اجل العودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني ، بعد ان ابعدته الاصابة في الفترة الماضية عن صفوف المنتخب».وبين علوان :» ان الخطوات المقبلة اهم والدوري مقتضب ولا توجد فرصة للتعويض ، وبالتالي علينا الحفاظ على هذا المستوى الفني من اجل المنافسة على المراكز المتقدمة «.يشار إلى أن النفط أفتتح موسمه بالفوز على الكهرباء بهدفين من دون رد في الجولة الأولى.

وفي تغييرات المدربين، سمت الهيئة الادارية لنادي الشرطة المدرب عبد الغني شهد مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب الصربي الكسندر اليتش.وجاء قرار الادارة اقالة المدرب الصربي على خلفية النتائج السلبية ، وآخرها الخسارة امام الوحدة الإماراتي في دوري ابطال آسيا ، ما تسبب في غضب جماهير الشرطة التي طالبت باقالة المدرب.يشار الى ان عبد الغني شهد مازال مدربا للمنتخب الاولمبي العراقي.

إلى ذلك، قررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة إضافة لاعب المنتخب الوطني والطلبة السابق، سلام شاكر، للجهاز الفني للفريق.وباشر نجم المنتخب الوطني السابق عمله إلى جانب الكادر التدريبي للفريق الطلابي بقيادة الكابتن أحمد خلف.وسعت إدارة الطلبة لإضافة قائد الأنيق السابق للجهاز الفني، للاستفادة من خبراته الكبيرة التي اكتسبها كلاعب، وتهيئته ليكون أحد الكوادر الفنية المهمة للنادي مستقبلا.

يشار إلى أن النجم الدولي السابق سلام شاكر أعلن اعتزاله اللعب، في الموسم الحالي، الذي سيشهد تجربته التدريبية الأولى.