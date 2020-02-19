  • الأربعاء , 19 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الرافدين توطن مزيدا من رواتب الموظفين

شؤون أقتصادية
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية .
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها .
واشار البيان الى انه بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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