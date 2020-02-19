آليات الشرطة.. يتفوق بدعم الإدارة وجهود الملاك التدريبي واللاعبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

فرض فريق نادي آليات الشرطة نفسه بطلا لمنافسات كأس حيفا التنشيطية لكرة القدم بعد تتويجه بلقب البطولة اثر الفوز في المباراة النهائية على فريق جلولاء بهدفين لهدف واحد.

الفوز كان حليف الفريق في المباريات التي لعبها، ويأتي ذلك بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه من رئيس النادي ماجد نعمة الموسوي، ورفاقه العميد عمران موسى والعميد نهاد علي والنقيب مالك واثق وجميع المسؤولين في النادي الذين كان لهم حضورا فعالا في التدريبات والمباريات واسهموا في رفع الجانب المعنوي للاعبين وملاكهم التدريبي.

الفوز بكأس بطولة نادي حيفا التنشيطية التي شارك فيها 15 فريقا، يعد إنجازا للنادي الساعي دوما إلى إستعادة أمجاده، الفريق يقوده الملاك التدريبي المؤلف من مصطفى محمود مدربا، ومساعديه احمد كاظم وحسين أبو الهيل ومدرب حراس المرمى جاسم محمد ومشرف الفريق قصي صبيح.

التفوق الذي كان عنوانا لإداء اللاعبين في المباريات، يأتي بدعم الإدارة وجهود اللاعبين فوق المستطيل الاخضر وحسن تعاملهم في المباريات واحترام المنافسين، وثقة الملاك التدريبي الشبابي الذي يتوسم خيرا بتسجيل افضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة، سيما ان الفريق يستعد للمشاركة في بطولة أندية الدرجة الاولى لمنطقة بغداد.