الزمالك يعزز صدارة مصر قارياً في السوبر الإفريقي

الأهلي لا يزال الأول في «القارة السمراء»

القاهرة ـ وكالات:

نجحت مصر في تعزيز رصيدها في بطولة السوبر الإفريقي للأندية بفضل تتويج نادي الزمالك بلقب نسخة عام 2020 بعد تفوقه على الترجي التونسي بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي اقيمت استاد الغرافة بدولة قطر.

ويعتبر هذا اللقب هو الرابع لنادي الزمالك ، بعدما سبق له ان توج ببطولة السوبر القاري أعوام 1994 و 1997 و 2003 ، إلا انه هذا اللقب يعتبر الأول الذي يحرزه ابناء «القلعة البيضاء» كأبطال لمسابقة كأس الكونفدرالية بعدما نالوا الألقاب الثلاثة الأولى بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الزمالك رصيد مصر إلى 10 ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي ، مع الإشارة الى أن مواطنه نادي الأهلي سبق له ان احرز ذات اللقب ست مرات اعوام 2002 و 2006 و 2007 و 2009 و 2013 و 2014 .

ويعتبر الأهلي الأول في «القارة السمراء» الذي يمتلك الرصيد الأعلى في التتويج بكأس السوبر الإفريقي، يليه غريمه الزمالك الذي انفرد بالمركز الثاني على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي الذي ناله ثلاث مرات ، بينما حققه النجم الساحلي التونسي و الرجاء البيضاوي المغربي و اينييمبا النيجيري مرتين ، وبعدهم نجد تسعة أندية احرزت اللقب مرة واحدة في تاريخها ، وهي وفاق سطيف الجزائري و المغرب الفاسي و الوداد المغربيان والترجي التونسي و هارتس اف اويك الغاني و افريكا سبور و اسيك ميموزا العاجي و سانداونز و اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي .

وتتصدر مصر الترتيب القاري برصيد 10 ألقاب تليها المغرب بأربعة ألقاب ثم تونس و الكونغو الديمقراطية بثلاثة ألقاب ، يليهم ساحل العاج و جنوب افريقيا و نيجيريا برصيد لقبين ثم الجزائر و غانا بلقب واحد.

ومثلما تصدرت مصر ترتيب بطولة السوبر الإفريقي ، فإنها تصدرت أيضاً ترتيب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 14 لقباً ، وبفارق 8 ألقاب عن رصيد المغرب و تونس و الكونغو الديمقراطية ، بينما تحتل مصر المركز الثالث في ترتيب مسابقة كأس الكونفدرالية برصيد لقبين فقط نالهما الأهلي والزمالك في جدول الترتيب الذي تتصدره تونس بخمسة ألقاب.

كما يتصدر المنتخب المصري ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب متفوقا على الكاميرون صاحب الألقاب الخمسة وغانا صاحبة الألقاب الأربعة.

يشار الى أن هذا الترتيب يعكس التفوق الكبير الذي فرضته الكرة المصرية عبر التاريخ على مختلف المسابقات القارية الخاصة بالمنتخبات والأندية بعدما نجحت في الحفاظ على مستواها في وقت عانى منافسيها من عدم ثبات المستوى.

الى ذلك، أكد سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، أن مباراة الأهلي والزمالك يوم غد الخميس أحد أهم الفعاليات التي يشرف عليها مجلس أبو ظبي الرياضي في الموسم الحالي.

وقال العريفي في تصريحات تليفيونية «الأمور تسير على ما يرام، وسيتم تقديم جوائز للجماهير التي ستحضر المباراة، من بينها 3 سيارات و100 هاتف محمول و100 جهاز آيباد».

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت انتشار شائعات حول تعطل الموقع الخاص بتذاكر مباراة السوبر المصري، مؤكداً أن الموقع يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي عطل.

وأكد أنه تواصل مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك وأكد له أن الموقع متاح أمام الجماهير.. وأشار إلى أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي نفذت بشكل كامل موضحاً أن تذاكر جماهير الزمالك تم بيع ما بين 60 إلى 70% منها ومازال هناك وقت لنفادها.