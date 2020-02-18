أديل تطرح البومها الجديد في تموز

الصباح الجديد – وكالات:

اعلنت النجمة العالمية أديل طرح ألبومها الغنائي الجديد في شهر تموز أيلول من العام الحالي، بعد غيابها عن الجمهور مدة، ومن المؤمل ان تعود بقوّة وتحتل الصدارة بأغنياتها كما في السابق.

الجدير ذكره ان أديل فاجأت متابعيها مؤخرا في أحدث ظهور لها بعد اختفائها لفترة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة البالغة من العمر 31 عاماً، ظهرت فيها إلى جانب بابا نويل، وبدت رشيقة ونحيفة حتى ان البعض كاد لا يعرفها بسبب التغير الجذري الذي قامت به.

وبدت نحيفة بصورة مبالغ بها، وعظامها بارزة بنحو ملفت. وانتقد عدد كبير من محبيها شكلها الجديد الذي اختلف نهائياً وخصوصاً لناحية ملامح وجهها الحادة والشاحبة، خاصة وان جمهورها أحبها حتى بوزنها الزائد، فعلق البعض على ان هذا هوس يصيب بعض الفنانات في إشارة منهم الى انجيلينا جولي التي اشيع انها أصيبت بمرض فقدان الشهية بسبب نحافتها الزائدة التي ظهرت بها قبل مدة.