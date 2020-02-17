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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اياد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع أقنعة السلطة العاجزة

اياد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع أقنعة السلطة العاجزة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي امس الاثنين، ان الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا على البقاء في ساحات الاعتصامات.
وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” قائلاً “ايها الثائرون السلميون المطالبون بالوطن.. تحيةً لصمودكم وثباتكم رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم محاولات الشيطنة والتشويه لحراككم الوطني”.وأضاف ان “تواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين ستزيدهم اصرارا وستنزع اخر الاقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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