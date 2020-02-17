اياد علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا وتنزع أقنعة السلطة العاجزة

بغداد – الصباح الجديد:

أكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي امس الاثنين، ان الاعتداءات على المتظاهرين تزيدهم اصرارا على البقاء في ساحات الاعتصامات.

وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” قائلاً “ايها الثائرون السلميون المطالبون بالوطن.. تحيةً لصمودكم وثباتكم رغم مخططات العنف والقمع، رغم عجز السلطة عن توفير الحماية لكم، ورغم محاولات الشيطنة والتشويه لحراككم الوطني”.وأضاف ان “تواصل الاعتداءات بحق المتظاهرين الثائرين ستزيدهم اصرارا وستنزع اخر الاقنعة عن وجه السلطة واجهزتها العاجزة”.