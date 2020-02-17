بغداد – الصباح الجديد:
أكدت وزارة التخطيط امس الإثنين، أن الاتفاقية مع الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، لا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية ، إن “الاتفاق مع الصين لا علاقة له بتمويل المشاريع المتوقفة وإنما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد”.
وأوضح أن “تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة كميناء الفاو ومشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والتربية والاسكان”.
وأضاف أنه “نحو أربعة آلاف مشروع متوقفة نتيجة قلّة التخصيصات المالية للمشاريع في السنوات الماضية”، مشيـراً إلـى أن “الوزارة وضعـت رؤيـة لاستئنـاف العمــل بالمشاريـع”.
وتابع أن “خطة الوزارة ركّزت على المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشاريع الصحية”.
يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء أرسل في وقت سابق كتاباً بشأن متابعة الاتفاق العراقي – الصيني، تضمن نصه الإيعاز الى الوزارت والمحافظات كافة لتزويده بكشوفات تفصيلية دقيقة، على أن تتضمن مشاريع المدارس، والمستشفيات، والطرق والجسور، وخدمات الماء، والمجاري، وأي مشاريـع أخرى ذات صلة.
التخطيط: الاتفاقية مع الصين تعنى بالمشاريع الجديدة وليست المتوقفة
بغداد – الصباح الجديد:
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