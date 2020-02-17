التخطيط: الاتفاقية مع الصين تعنى بالمشاريع الجديدة وليست المتوقفة

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت وزارة التخطيط امس الإثنين، أن الاتفاقية مع الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، لا علاقة لها بالمشاريع ‏المتوقفة‎. ‎

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية ، إن “الاتفاق مع ‏الصين لا علاقة له بتمويل المشاريع المتوقفة وإنما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد‎”.‎

وأوضح أن “تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة كميناء الفاو ومشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والتربية والاسكان‎”.‎

وأضاف أنه “نحو أربعة آلاف مشروع متوقفة نتيجة قلّة التخصيصات المالية للمشاريع في السنوات الماضية”، مشيـراً إلـى أن “الوزارة ‏وضعـت رؤيـة لاستئنـاف العمــل بالمشاريـع‎”.‎

وتابع أن “خطة الوزارة ركّزت على المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمدارس والمشاريع الصحية‎”.‎

يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء أرسل في وقت سابق كتاباً بشأن متابعة الاتفاق العراقي – الصيني، تضمن نصه الإيعاز الى الوزارت والمحافظات كافة لتزويده بكشوفات تفصيلية دقيقة، ‏على أن تتضمن مشاريع المدارس، والمستشفيات، والطرق والجسور، وخدمات الماء، والمجاري، وأي مشاريـع أخرى ذات صلة.