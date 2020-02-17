الجمعية المصرية تحتفي برسام الكاريكاتير عاصم جهاد

القاهرة – الصباح الجديد:

احتفت الجمعية المصرية للكاريكاتير بالإعلامي ورسام الكاريكاتير عاصم جهاد في مقر الجمعية بالقاهرة، في إطار جهود مشتركة لإقامة ملتقى عالمي للكاريكاتير في بغداد.

وقال المنسق العام للجمعية فوزي مرسي خلال تسليم جهاد شهادة تقديرية مقدمة من الجمعية المصرية للكاريكاتير: “ان الجمعية وبهدف تعزيز أواصر العلاقة والتواصل مع رسامي الكاريكاتير في الوطن العربي والعالم، وتقديراً وتثميناً منها للجهود المبذولة من الزميل عاصم جهاد في أداء مهامه بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي للعمل المشترك من أجل دعم ونشر فن الكاريكاتير في المجتمع، وتسخير هذا الفن على مدى اكثر من ثلاثة عقود في محاربة الارهاب والفكر المتطرف، وفي الدفاع عن قضايا مجتمعه ووطنه والقضايا الانسانية وهموم المواطن.

وأضاف مرسي ان الزميل جهاد كانت له بصمات واضحة في الصحافة العراقية، وجهوده في التواصل معنا من اجل تعزيز دور الكاريكاتير في المجتمع، وعليه حرصنا في الجمعية المصرية للكاريكاتير، على تكريمه والاحتفاء به في مقر الجمعية. وبحضور نخبة من الزملاء في الجمعية، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بهذا الفن الجميل المؤثر.

من جانبه عبر الإعلامي ورسام الكاريكاتير عاصم جهاد عن امتنانه وتقديره لمبادرة والتفاتة الجمعية المصرية للكاريكاتير، التي تميزت عن نظيراتها في الدول العربية والعالم بإقامة وتنظيم العديد من المعارض والورش والندوات التي تعنى بفن الكاريكاتير، فضلا عن اقامة معرض عالمي للكاريكاتير بمشاركة واسعة من رسامي الكاريكاتير في العالم.

وأضاف جهاد: “أن مصر تمتلك سجلا تاريخياً حافلاً بهذا الفن الذي يعد اهم واخطر الفنون الصحفية، وان الرسامين المصريين كانت لهم الريادة والتأثير والاسلوب المتميز في الصحافة المصرية والعربية، وانا أشعر بالفخر والاعتزاز لهذا التكريم من الزملاء والاشقاء”.

وكشف جهاد عن جهود مشتركة مع الجمعية المصرية للكاريكاتير لإقامة اول معرض وملتقى عالمي للكاريكاتير تحتضنه بغداد هذا العام، و”نحن بانتظار الموافقات الاصولية لإعلان تفاصيل ذلك قريباً”.

وأشاد الاعلامي عماد جمعة رئيس الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بتاريخ هذا الفن في العراق ورساميه، ودورهم الكبير في الصحافة المحلية والعربية الى جانب أشقائهم في مصر وأنه يحرص على إقامة معرض شامل يضم أعمال الرسامين العرب ومنهم الزميل رسام الكاريكاتير عاصم جهاد.

وأكد رسام الكاريكاتير سمير عبد الغني أمين سر الجمعية المصرية للكاريكاتير حرص الجمعية على جمع وأرشفة أعمال الرسامين المصريين والعرب وتوثيق ذلك من اجل تعريف الجمهور بإعمالهم الفنية الرائعة وأرشفتها، لتكون مرجعاً مهما للمهتمين بهذا الفن الجميل، وتم الاتفاق مع الزميل عاصم جهاد بشأن ذلك.

تضمن اللقاء بحث التعاون والعمل المشترك من اجل إنجاح الفعاليات والمعارض الدولية للكاريكاتير في بغداد والقاهرة، ودعم جميع الجهود المشتركة التي تحقق هذه الأهداف، فضلاً عن دعم المواهب الشابة وإدامة التواصل مع الفنانين الرواد، بهدف تأسيس قاعدة صلبة لهذا الفن الذي يعد من اهم الفنون الصحفية تأثيرا في المجتمع.

وكانت الجمعية المصرية للكاريكاتير قد كرمت رسام الكاريكاتير عاصم جهاد خلال ملتقى الكاريكاتير الذي أقيم عام 2017.