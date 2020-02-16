اليوم.. الشرطة يلاقي الوحدة الإماراتي في ثاني جولات أبطال آسيا

الزوراء يتغلب على الطلبة في افتتاح دوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يشهد ملعب فرانسوا حريري في أربيل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين مباراة فريق الشرطة وضيفه الوحدة الإماراتي ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى لدوري أبطال آسيا، وتضم المجموعة ايضا فريقي استقلال طهران الإيراني والأهلي السعودي، وسبق للشرطة انب تعادل بهدف لمثله امام فريق استقلال طهران في الجولة الاولى التي ضيفها ملعب فرانسوا حريري ايضا.

ووصلت بعثة الشرطة ، إلى أربيل، أول أمس، استعدادًا لخوض الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، مساء اليوم الإثنين ، على ملعب فرانسوا حريري.

وقال حسين عبد الواحد المدرب المساعد للشرطة، في تصريحات صحفية، إن الفريق باشر تدريباته في أربيل، تحضيرًا للقاء المرتقب أمام الوحدة.. وأضاف «نطمح للفوز على الوحدة، من أجل المنافسة بقوة على بطاقتي التأهل للدور المقبل».وأوضح أن كرار جاسم سيغيب عن المباراة لعدم الجاهزية البدنية بسبب الإصابة.. ونوه أن الشرطة يراهن على استثمار عاملي الأرض والجمهور، من أجل تجاوز عقبة الوحدة.

يشار إلى أن الشرطة تعادل في مباراته الأولى مع استقلال طهران في افتتاح دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

من جانبه، أعلن الجهاز الفني للوحدة الإماراتي، بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز، قائمة الفريق لمواجهة الشرطة العراقي.. ويحل الوحدة ضيفا على الشرطة، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الأهلي (1-1)، فيما تعادل الاستقلال مع الشرطة بالنتيجة نفسها.. وضمت القائمة 20 لاعبا، هم: لحراسة المرمى: محمد الشامسي – راشد علي – هزاع عمار.وفي خط الدفاع: فارس جمعة – لوكاس بيمنتا – شانج رم – خالد إبراهيم – حسين عباس – ماجد عبد الله – عبد الله الكربي – إسماعيل الحربي.. وفي الوسط: إسماعيل مطر – باول مبوكو – لي ميونج – خميس إسماعيل – منصور الحربي – إسماعيل الزعابي.. أما الهجوم: تيجالي – خليل إبراهيم – يحيى الغساني.

وغادرت بعثة الفريق، أول أمس، بطائرة خاصة إلى أربيل، وغاب عن القائمة كل من «عبد الله أنور ومحمد برغش وطحنون الزعابي؛ بسبب الإصابة».

إلى ذلك، أسفرت مباريات أمس ضمن الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بنسخته الجديدة، ففي ملعب الشعب الدولي وضمن ديربي بغداد، تغلب فريق الزوراء على نظيره الطلبة بهدف احرزه اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 89.. كما حقق النجف فوزا مهما على فريق الصناعات الكهربائية بثلاثية بيضاء احرز منها علي صلال هدفين في الدقيقتين 2 و35 واضاف اللاعب معين أحمد الهدف الثالث في الدقيقة 60، وفاز نفط الوسط على مضيفه أمانة بغداد بهدف المحترف المغربي زكريا الإسماعيلي في الدقيقة 61.

وتقام اليوم الاثنين 3 مباريات ايضا، ففي ملعب التاجي يلتقي الكهرباء والنفط في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفي ملعب الفيحاء يلتقي الميناء ونفط الجنوب في كلاسيكو الجنوب عن الساعة الرابعة والنصف مساء وتقام مباراة الجوية ونفط ميسان في ملعب الشعب الدولي في التوقيت ذاته.. وتجرى يوم غد الثلاثاء مباراة أربيل والحدود في ملعب فرانسوا حريري في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وحصل فريق الشرطة على انتظار لارتباطه بدوري أبطال آسيا.