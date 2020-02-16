أمجد عطوان يسهم في فوز الكويت على الساحل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أسهم لاعب منتخبنا الوطني، المحترف في نادي الكويت الكويتي، أمجد عطوان، بفوز فريقه على فريق الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية عشرة لدوري الكويت بكرة القدم، فقد سجل لاعبنا الدولي هدف الترجيح الثالث لفريقه في الدقيقة 70، في حين سبقه مهدي العامري 19 وجمعة سعيد 51 باحراز هدفين، وسجل للخاسر اللاعب احمد تيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ويعد هدف عطوان هو الاول للاعب بقميص فريقه الكويتي الذي انضم إليه قادما من فريق الشرطة بصفقة مع زميله علاء عباس لاعب الزوراء.

وبالفوز فقد تمسك الكويت بوصافة الترتيب وله 27 نقطة، في حين للساحل 14 نقطة بالمركز السابع.

ويلعب أمجد عطوان مع زميله علاء عباس في نادي الكويت، في حين يرتدي قميص كاظمة لاعبنا الهداف محمد جبار شوكان.. ويقف نادي القادسية بالصدارة وله 30 نقطة ، ويلعب في دوري الكويت 10 أندية، هي على الترتيب، القادسية والكويت والسالمية وكاظمة والعربي والشباب والساحل والنصر والتضامن واليرموك.