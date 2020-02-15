تنبيه وبائي الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 15th, 2020 التعليقات على تنبيه وبائي مغلقة 220 views مصادفة «مصرفية» أفضت إلى الاعتداء على زبيب! حلول منصفة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة النصر: علاوي لم تتبنه أي كتلة علناً وسيناريو عبد المهدي سيتكرر في حال تخلت عنه القوى التي قدمته فبراير 16th, 2020 بأوامر مباشرة من البيت الأبيض.. واشنطن تؤخر تسليم أموال النفط إلى بغداد فبراير 16th, 2020 اياد علاوي: الحديث عن (بازار) المناصب الحكومية معيب ويتجاهل المتظاهرين فبراير 16th, 2020 طالباني: علاوي رفض تسلم أسماء مرشحين للوزارات من الأحزاب الكردية فبراير 16th, 2020 حقوق الانسان توثق الانتهاكات ومناشدات وشكاوى ذوي الضحايا في ساحة التحرير فبراير 16th, 2020 سلطنة عمان: مضيق هرمز نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج لكثرة السفن الحربية فيه فبراير 16th, 2020 وزراء دفاع لناتو سيزيدون اعداد عسكرييهم في العراق فبراير 16th, 2020 رئيس حراك الجيل الجديد: نعمل على تنظيم تظاهرات كبيرة في الاقليم فبراير 16th, 2020 الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية تعقد اجتماع الهيئة العامة لعام 2020 فبراير 16th, 2020 التعليقات مغلقة