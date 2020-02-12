رئيس هيئة السياحة يبحث تطوير مرافق القطاع الحيوية

خلال لقائه مع ملاكات دائرة المجاميع السياحية

بغداد _ نجلاء صلاح الدين

واصل رئيس هيئة السياحة وكالة محمد العبيدي الاجتماعات مع ملاكات هيئة السياحة والاثار للوقوف على اهم المقترحات والنشاطات التي تدعم تنمية وتطور شأن السياحة في جميع مرافقها الحيوية الداخلية والخارجية .

حيث ناقش العبيدي مع مدراء اقسام العلاقات الدولية والسياحة الدينية وشركات السفر والمكتب السياحي والقانوني والترويج ، على أهمية التعاون المشترك للنهوض بالقطاع السياحي ،مع وجود اهم المقومات الحضارية والاثارية والدينية في العراق التي تجعل من هذا البلد مركزاً للجذب السياحي .

واستعرض خلال الاجتماع مراجعة ،”السياسات والإجراءات السياحية التسويقية الكفيلة لإنجاح وتأدية الواجب المطلوب ،وبالدرجة الأساس الجانب الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، وكذلك لجعل الجانبين الاجتماعي والاقتصادي يعملان معاً وعلى مستوى واحد لتحقيق نتائج أفضل في عملية التسويق السياحي وفي دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

وتناول الاجتماع ثلاثة محاور أساسية تضمن المحور الأول ،”التحضير والاستعداد لإقامة احتفالية تكريم شركات السفر والسياحة ، وبرعاية وزير الثقافة والاثار والسياحة والاثار د. عبد الامير الحمداني ، المزمع انعقاده في ٢٤/٢ بمناسبة يوم السياحة العربي “ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطه” وتحت شعار “السياحة رسالة سلام وتنمية مستدامة “ .

فيما تضمن المحور الثاني دراسة وتخطيط طبع دليل سياحي شامل ومتنوع لجميع المواقع الاثارية والسياحية والتراثية ، لتسويق المنتج السياحي العراقي والترويج عن معالم العراق وبعدة لغات، ويهدف ذلك التسويق الى الدعاية السياحية التقريب بين العرض السياحي والطلب السياحي ، بحيث يؤدي إلى إيجاد طلب سياحي على الإمكانات السياحية المعروضة من قبل السائحين المحليين والدوليين سواء كان ذلك بالصور أو عن طريق الكراريس السياحية والنشرات والكتيبات والملصقات أو المجلات السياحية ، إضافة الى استعمال الشعارات الجذابة التي يصممها خبراء متخصصون وشركات الإعلان، ويتم استعمال عبارات وشعارات جميلة بكلماتها وتصاميمها. واخيراً تطرق المحور الثالث الى دعم ملتقى السياحة وتسهيل جميع الإجراءات لإنجاح الملتقى وتعزيز الشراكة الفعالة والمثمرة بين القطاع العام والقطاع السياحي الخاص.