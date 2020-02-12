غاز البصرة تحتفل بتخرج 200 متدرب ومتدربة لتطوير مهاراتهم

تحتَ شعار نستثمرُ طاقتنا لأجل عراق المستقبل

البصرة – سعدي السند :

استمرارًا في تطوير قدرات الشباب الباحثين عن فرص عمل ، احتفلت شركة غاز البصرة بالتعاون مع الجامعة التقنية الجنوبية بتخرج دفعة برنامج خطوة 2 النسخة الثانية للتدريب المهني – لتمكين القدرات المحلية وتحتَ شعار نستثمرُ طاقتنا اليوم لأجل عراق المسقبل.

وأوضح ممثل الشركة في كلمة له خلال الأحتفال لقد تم اطلاق النسخة الثانية من برنامج خطوة في 2019 وتم انتساب 200 متدرب ومتدربة وقد تخرجوا بنجاح ، وقد تم اختيارهم من مناطق مركز واقضية ونواحي من محافظة البصرة ، وقامت الجامعة التقنية الجنوبية بتوفير تدريب عالي الجودة في سبعة تخصصات هي ( أساسيات التشغيل الآلي ، أساسيات الشبكة، التصنيع ، الاتصالات الكرافيكية ، الصحة والسلامة المهنية ، إدارة نظم المعلومات، واللحام ) إضافة إلى ذلك ، تلقى المتدربون أسبوعاً من التدريب على مهارات التوظيف وكيفية البدء بإنشاء الأعمال التجارية الخاصة لدعمهم بعد التخرج

معالجة بطالة الشباب في محافظة البصرة

وبهذه المناسبة صرح فرتس كلاب مدير عام شركة غاز البصرة قائلاً أنا فخور جداً وسعيد لرؤية هؤلاء الشباب والشابات يتخرجون من برنامج خطوة – النسخة الثانية تم إطلاق مبادرة الاستثمار الاجتماعي هذه لدعم معالجة بطالة الشباب في محافظة البصرة ونحو 50٪ من المشاركين هن من السيدات الشابات مما يدل على تنوع وشمولية البرنامج ، مع دورات مصممة خصيصاً لدعم الشابات ليزدهرن في سوق العمل ويكمل برنامج خطوة-2 برنامج المرحلة الأولى التي تخرج منها 145 شاباً في آيار الماضي وقد نجح العديد من خريجي خطوة-1 في العثور على عمل ، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو بدوام جزئي أو وظائف بدوام كامل وهدفنا هو مساعدة الشباب العاطلين عن العمل لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وزيادة فرصهم في العثور على وظائف في سوق العمل في البصرة. وهذا تماشياً مع استراتيجيتنا لمواصلة الوفاء بوعدنا بأن نكون جارا جيداً في مجتمع البصرة .

برنامج خطوة هو نسخة متقدمة من التدريب المهني

وأوضح في عام 2019 قامت شركة غاز البصرة بتنظيم معرض لتوظيف خريجي الدفعة الأولى من برنامج خطوة 1، وكانت هذه خطة لربط المواهب المتاحة مع مقاولي النفط والغاز وهذا البرنامج التدريبي المهني هو جزء من سلسلة من البرامج التي ستنفذ على مراحل والبطالة هي من التحديات الكبيرة التي تواجه البصرة ، ومع تزايد عدد السكان في المحافظة الجنوبية أصبحت هناك نسبة عالية من الشباب العاطلين عن العمل وبرنامج خطوة هو نسخة متقدمة من التدريب المهني السابق الذي تم تسليمه من قبل شركة غاز البصرة في عام 2016 حيث أنطلقت المرحلة الأولى من هذا التدريب المهني مع نسبة نجاح عالية ، حيث حقق 80 في المائة من خريجي SEED هدفهم في العثور على وظائف مع مقاولين محليين في البصرة.

معلومات عن شركة غاز البصرة

شركة غاز البصرة هي مشروع مشترك لمدة 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك 51٪ من الأسهم وشل 44٪ وشركة ميتسوبيشي 5٪. ويصل معدل الأنتاج السنوي لشركة غاز البصرة الى نحو 900 مقمق في اليوم ، وهذا ما يكفي لإنتاج نحو 3.4 جيجا واط من الكهرباء لملايين المنازل في العراق أضافة الى الصناعات.

وتقوم الشركة حاليا بجمع مايقرب من 60% من الغاز المتاح من جولة التراخيص الأولى من ثلاثة حقول رئيسة هي الزبير والرميلة وغرب القرنة -1. وتعد شركة غاز البصرة المركز الرئيسي لجمع ومعالجة الغاز في جنوبي العراق، مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسة لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الرئيس للهيدروكربونات المستعملة لتوليد الطاقة.

وتوفر الشركة حاليا 70% من الحاجة المحلية من الغاز البترولي المسال ومع تطوير قدراتها التصديرية ستدعم العراق في تنويع مصادر إيراداته من خلال تحويل العراق إلى مصدر لغاز البترول المسال والمكثفات (قامت شركة غاز البصرة بتجهيز 65 شحنة من غاز البترول المسال والمكثفات التي بلغت 662 كيلو طن).

ومنذ بدء عملياتها في 2013 حتى سنة 2019 تمكنت الشركة بشكل كبير من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتولدة من إنتاج النفط في حقول جولة التراخيص الأولى ومنعت 75 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي ، وهذا يعادل انبعاث مخلفات من 18 محطة طاقة تعمل بالفحم لمدة سنة كاملة في شباط 2020 .