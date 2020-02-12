ننهض بالسينما عندما تكون الدولة مؤمنة بها

المخرجة ايمان خضر..

حاورها سمير خليل:

برغم بحثها وتواصلها الأكاديمي العلمي، الا ان السينما وسحرها وشغفها تبقى اهم شواغل ايمان خضر التي تمور في ذائقتها مشاريع سينمائية تنتظر الدعم كي تضيف لعجلة السينما العراقية زخما ابداعيا، من خلال تناولها موضوعات في صلب اهتمام المواطن العراقي، وما يضمه الواقع من صور شتى.

ايمان تؤمن ان السينما العالمية اليوم قربت المسافات واسهمت بتوثيق الاحداث الإنسانية وترجمت الجمال والحب والبطولة والكثير من الموضوعات. عن طبيعة اعمالها وخلوها من الأفلام الروائية الطويلة قالت:

«لدي أفلام عديدة اغلبها لم تعرض في صالاتنا او مراكزنا الفنية، لكنها عرضت في محطات فضائية وهي ملك تلك المحطات، لدي فيلم واحد يتحدث عن مقاهي بغداد الثقافية لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، وبقية الأفلام جميعها سياسية. الأفلام التي انجزتها تسجيلية لصالح قنوات تدعمني وهذا ليس تهربا من الأفلام الروائية».

وتضيف» بدأت باحثة للأفلام الوثائقية، ولم ابدأ كمخرجة او كاتبة سيناريو، تدرجت وعملت في الأفلام، لدي فيلم روائي انجزته منذ نحو سنة واشتغلت عليه لمدة سنتين يتحدث عن داعش، ولم اترك جهة عراقية لم التجئ اليها للمساعدة والدعم، حصلت على دعم بسيط، لكني احتاج الى دعم اكبر، فالفيلم الروائي يحتاج ميزانية عالية جدا، ويحتاج دعما لوجستيا، ما يؤخرني عن انتاج الأفلام الروائية.