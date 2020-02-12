«سومو» تخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا

شركات روسية نفطية تخطط لمضاعفة استثماراتها في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في اذار المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، إن «العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في آذار بمقدار 0.75 دولار إلى 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق».

وأضافت، أن “سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند خصم 1.30 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة”.

أما سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية في آذار، أوضحت الشركة انه “تحدد عند 1.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت، بانخفاض عن الشهر السابق في حين هبط سعر بيع خام كركوك للولايات المتحدة إلى 0.60 دولار للبرميل فوق أرجوس”.

وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في آذار “بواقع دولارين للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 3.80 دولار للبرميل، وارتفع سعر البيع الرسمي لخام كركوك لذات الشهر إلى 2.35 دولار دون برنت”.

في السياق، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة السياسية في مجلس الاتحاد الروسي يوري فيودوروف، أن ثلاث شركات روسية مستعدة لزيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز في العراق.

وصرح فيودوروف، خلال لقاء مع السفير العراقي في موسكو عبد الرحمن الحسيني، بأن الشركات قد تنفق ما يصل إلى 20 مليار دولار على مشاريع نفطية في العراق في المستقبل القريب.

وأضاف النائب الروسي، أن الشركات الثلاث الروسية “لوك أويل” و”باش نيفت” و”غازبروم نفط” تقوم بنشاط جيد في العراق، إذ تجاوز إجمالي استثماراتها 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن ذلك قد يزيد حماسة ثلاث شركات أخرى وهي “زاروبيج نيفت” و”تات نيفت” و”روس نيفت غاز” للعمل أيضا في العراق.

يشار إلى أن العراق يمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط، تبلغ نحو 154 مليار برميل، في حين يبلغ احتياطي الغاز نحو 3.7 ترليون متر مكعب.

وكانت روسيا قد استأنفت العام الماضي التعاون مع بغداد، بهدف ترميم البنية التحتية للطاقة، ولا سيما في قطاع الكهرباء، إذ تساعد بعض الشركات الروسية بغداد في ترميم وتطوير منشآت الطاقة الكهربائية، في حين أن المفاوضات بشأن بناء محطات الطاقة الحرارية بمساعدة الشركات الروسية لا تزال جارية.

على صعيد متصل، وصلت القيمة الإجمالية للمستحقات المتأخرة التي استلمتها شركة دانة غاز، المُدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية عام 2019 إلى 139 مليون دولار، مُقارنة ب 114 مليون دولار في العام قبل الماضي.

ووفقا لبيان صحفي، زاد إنتاج الشركة في إقليم كردستان بنسبة 18 بالمائة، مما أسهم في تسجيل إيرادات إضافية بقيمة 40 مليون دولار.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «تتطلع الشركة إلى استكمال أعمال التوسعة في الإقليم في موعدها المحدد إذ من المتوقع بدء الإنتاج والبيع من أول خطوط معالجة الغاز في عام 2022.».

وفيما يتعلق بأعمال شركة دانة غاز في إقليم كردستان، استكملت شركة بيرل بتروليوم حفر بئرين تقييميتين وصيانة 6 آبار قائمة في حقل خور مور إضافة إلى حفر بئر تقييمية في حقل جمجمال.

وزاد إنتاج شركة دانة غاز بنسبة 18 بالمائة في إقليم كردستان خلال العام الماضي ليصل إلى 31.500 برميل نفط مكافئ يومياً.