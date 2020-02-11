الدعم يعيد مهرجان سينما ضد الإرهاب

بعد ان اعتذر رئيس ومدير مهرجان سينما ضد الإرهاب الذي يقام في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان، عن إقامة الدورة الرابعة للمهرجان بسبب نقص الدعم المطلوب لإقامته، سارع السينمائيون العراقيون ومن كل مدن العراق الى الإسراع بإعلان الدعم المادي والمعنوي من أجل إقامة المهرجان وعدم تأجيله ، لما يشكله هذا المهرجان من أهمية واضحة في خارطة المهرجانات السينمائية العراقية، الدعم هذا لم يقتصر على السينمائيين العراقيين بل تعداه الى سينمائيين أخرين من بلدان أخرى مثل سوريا ومصر وتونس ، كذلك بعض السينمائيين المقيمين في البلدان الأوروبية ، هذا الدعم نجح في إقامة المهرجان وعدم الغائه ، حيث اعلن القائمون عليه ان المهرجان سيقام في المدة من 25 لغاية 28 ، فبراير / شباط الحالي.

المتابع للمهرجانات السينمائية العراقية ، يجد ان بعض المهرجانات قد اعتذرت عن إقامة دورتها لهذا العام ، بسبب قلة الدعم ، او بسبب الأوضاع والاحداث الجارية، الأمر الذي يسبب تراجعا في المشهد السينمائي العراقي الذي تشكل المهرجانات السينمائية عاملا مهما في ديمومته، ففي بعض الدول العربية ذات الإنتاج السينمائي غير العالي ، نجد انها تقيم العديد من المهرجانات السينمائية ، بل ان بعض مدنها تقيم أكثر من مهرجان سينمائي في السنة، ذلك يأتي من إيمانهم من ان المهرجانات السينمائية ، تشكل عاملا مهما في الترويج الثقافي والسياحي لهذه المدن، ونجد ان الحكومات المركزية وكذلك المحلية توفر دعما كبيرا لها.

مهرجاناتنا السينمائية تعاني من عدم اهتمام واهمال من قبل الجهات المسؤولة ، قد يكون غير مقصود، لكنه ناتج عن عدم معرفة بالأهمية التي ذكرنا لهذه المهرجانات، لذلك شكل الدعم الذي توفر لمهرجان السينما ضد الإرهاب عامل دفع لهم ، حيث اعلن بعض المسؤولين عن دعمهم للمهرجان وبقية المهرجانات الداخلية، خصوصا وان البعض منها قد شكل حضورا مهما على الصعيد العراقي والعربي ، كمهرجان القمرة الذي يقام في مدينة البصرة ، ومهرجان النهج الذي يقام في مدينة كربلاء، ومهرجان دهوك والسليمانية ، كذلك مهرجان واسط السينمائي الذي يقام في مدينة واسط ، الذي اعلن مديره عن اقامته في موعده المحدد ، علما ان المهرجان وللدورة الخامسة على التوالي يقام بفضل دعم رجل الاعمال عبد الله وهيب الشمري، لذلك نتمنى على رجال الاعمال وأصحاب الشركات المختلفة بدعم هذه المهرجانات فهي تشكل عامل دعم لهم كذلك من خلال التنويه بدعمهم طيلة أيام هذه المهرجانات.

كاظم مرشد السلوم