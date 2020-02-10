صلاة ترامب الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 10th, 2020 التعليقات على صلاة ترامب مغلقة 89 views رؤية لحماية منظومة الاخلاقيات الكردية شجعان بقمصان بيض نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة بعض الكتل تعرقل تشكيل الحكومة بشروط تعجيزية ومفاوضات لإقناع السنة بعدم المطالبة بوزارات فبراير 10th, 2020 خبير قانوني يدعو الى تشكيل محكمة جنايات خاصة بقتلة المتظاهرين فبراير 10th, 2020 نائبان: اعلان الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وعلاوي مصر على بقائها مستقلة فبراير 10th, 2020 موسكو تفتح جبهة ضد انقرة في سوريا وشهر العسل بين اردوغان وبوتين يقارب نهايته فبراير 10th, 2020 النائب ماجدة التميمي: البرلمان يعتزم اجراء تعديلات جديدة على قانون التقاعد فبراير 10th, 2020 غالب محمد: حكومة الاقليم يد غير أمينة على ثروات كردستان فبراير 10th, 2020 مصدر: السفارة الصينية فرضت الإقامة الجبرية على رعاياها داخل مقرات أعمالهم في العراق فبراير 10th, 2020 أفتتحنا في أتحادنا مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية والمعلومات وتشغيل الشباب فبراير 10th, 2020 الرافدين يطلق أوسع حملة لتوطين الرواتب فبراير 10th, 2020 التعليقات مغلقة