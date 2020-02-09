فايروس كورونا الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 9th, 2020 التعليقات على فايروس كورونا مغلقة 65 views رهان غير انساني تحمل دكتوراة بالرياضيات ولا تستطيع قسمة الأعداد نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة علماء يقبضون على المتهم الأول بظهور الشيب المبكر فبراير 9th, 2020 تحمل دكتوراة بالرياضيات ولا تستطيع قسمة الأعداد فبراير 9th, 2020 رهان غير انساني فبراير 9th, 2020 النوم على حرير الوهم ! فبراير 9th, 2020 هل ينقذ قيس سعيد أطفال مقاتلي “داعش”؟ فبراير 9th, 2020 إسرائيل ترسم خرائط لأراض تعتزم ضمها في الضفة الغربية فبراير 9th, 2020 عون: فرنسا وعدد من الدول ترغب في مساعدة لبنان فبراير 9th, 2020 تركيا تعزز وجودها العسكري في إدلب السورية وتجري محادثات مع روسيا فبراير 9th, 2020 محادثات اممية جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا فبراير 9th, 2020 التعليقات مغلقة