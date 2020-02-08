الإصابة تبعد كرار جاسم عن الشرطة في لقاء استقلال طهران

تسيير حافلات لنقل جماهير القيثارة إلى اربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:‏

يغيب نجم الشرطة ، كرار جاسم، عن مواجهة الاستقلال الإيراني، في أولى جولات دوري أبطال آسيا، ‏التي ستقام في استاد فرانسو حريري بأربيل، يوم غد‎.‎‏. وقال أمين سر الشرطة، علاء بحر العلوم، في ‏تصريحات صحفية إن الدولي السابق سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة‎.‎

وأضاف بحر العلوم أن الشرطة، حصل على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص موعد ‏المباراة وتقديمه ساعتين، بسبب برودة الطقس في مدينة أربيل، حيث ستنطلق المواجهة الساعة ‏الخامسة والنصف بدلا من السابعة والنصف‎.‎‏. وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها بالفريق لتحقيق نتيجة ‏طيبة، لافتا إلى أن الشرطة غادر صوب أربيل في وقت مبكر‎.‎

يشار إلى أن الشرطة، سيلعب ضمن المجموعة الأولى في دوري الأبطال، إلى جانب استقلال طهران ‏والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي‎.‎

إلى ذلك، افاد مصدر في نادي الشرطة، بان اللاعب صفاء هادي يواصل غيابه عن تدريبات الفريق.وقال ‏المصدر ان «اللاعب صفاء هادي لم يتواجد في تدريبات الفريق منذ اسبوع تقريبا».وبين ان «هادي ‏ينتظر العقد المقدم له من احد اندية الدوري الروسي لغرض السفر والتواجد هناك».واشار الى ان ‏‏»الانتقالات في روسيا لم تنته وهناك أسبوعين لإمكانية انتقاله».‏

ووصل المحترف الكولومبي كالديرون الى العاصمة بغذاد لتمثيل نادي الشرطة، وشارك كالديرون في وحدته التدريبية الاولى مع كرة الشرطة، وعزز الشرطة صفوفه بعدد من المحترفين بغية المنافسة على دوري ابطال اسيا والدوري الممتاز، وسبق لكالديرون وان مثل الكويت الكويتي واحرز معه اللقب المحلي.

من جانبها، اعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، عن تسيير حافلات لنقل جماهيرها الى محافظة اربيل ‏لحضور مواجهة فريقها بكرة القدم امام نادي الاستقلال في اطار الجولة الاولى من منافسات دوري ابطال ‏اسيا والتي سيحتضنها ملعب فرانسو حريري، مساء يوم غد الاثنين.وقال النادي في بيان، تلقت «الغد ‏برس» نسخة منه، انه «ايماناً من الادارة بالدور الفاعل للجماهير في الاسهام بتحقيق الانتصارات ‏وصناعة الانجازات، قررنا توفير حافلات لنقل جماهير النادي الى محافظة اربيل لتقديم الدعم والمساندة ‏لكرة القيثارة الخضراء في المواجهة الهامة امام نادي الاستقلال في افتتاح مشوار فريقنا اسيويا».‌‏‎

واضاف ان «الساعة١٠ من صباح اليوم الاحد سيكون موعدا لانطلاق الحافلات الى محافظة اربيل من ‏امام مقر النادي في شارع فلسطين بالجهة المواجهة لنصب الشهيد(الملعب القديم)، على ان يكون موعد ‏العودة عند الساعة ٨ من صباح يوم الثلاثاء».وبين انه «لن نقيد الجماهير بعدد الحفلات حيث سيتم ‏توفير العدد الذي يغطي جميع الحضور لمساندة نادي الشرطة».‏