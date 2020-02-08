سيتي يبحث عن استعادة التوازن والتمسك بالوصافة

تحديد مكافآة اللاعبين في حال تتويج ليفربول باللقب

لندن ـ وكالات:

يسعى مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، إلى استعادة توازنه والتمسك بالوصافة حين يتواجه مساء اليوم الأحد مع ضيفه وست هام في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقام في عطلة نهاية الأسبوع أربع مباريات فقط من أجل السماح للفرق التقاط أنفاسها بعد ازدحام روزنامة مباريات الدوري والكأس وكأس الرابطة من فترة عيدي الميلاد ورأس السنة حتى الآن، وستكون الفرصة قائمة بالتالي أمام سيتي للابتعاد عن ليستر سيتي الثالث الذي ينتظر حتى الجمعة المقبل لخوض مباراته في هذه المرحلة ضد مضيفه الصعب ولفرهامبتون.

ويدخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي فقد الأمل في نيل اللقب للموسم الثالث توالياً بتخلفه بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة السبت المقبل (15 شباط) بضيافة نوريتش سيتي، لقاءه ووست هام على خلفية هزيمتين على التوالي ضد جاره وضيفه مانشستر يونايتد (صفر-1) في نصف نهائي كأس الرابطة من دون أن يمنعه ذلك من التأهل إلى النهائي لفوزه ذهاباً 3-1، ومضيفه توتنهام صفر-2 في المرحلة الماضية.

وترتدي مباراة اليوم الأحد ضد وست هام، القابع في المركز الثامن عشر بعد فشله في تحقيق أيّ فوز في المراحل الخمس الماضية، أهمية مضاعفة لسيتي الذي يغيب عنه رحيم ستيرلينغ بسبب الإصابة، لأنه مدعو إلى مواجهة ليستر بالذات في المرحلة المقبلة، لاسيما أنه يتقدم بفارق نقطتين فقط عن الأخير.

وعلى الرغم من المعنويات المتدنية جراء الفارق الهائل بينه وبين ليفربول الذي يحتاج إلى 18 نقطة من المباريات الـ13 المتبقية له لحسم لقبه الأول منذ 1990 بغض النظر عن نتائج سيتي أو ليستر (تعثر الأخيرين قد يقرب موعد التتويج)، سيكون الـ»سيتيزينس» مرشحين لتأكيد تفوقهم التام على وست هام في الأعوام الأخيرة وتحقيق فوزهم التاسع توالياً على الفريق اللندني في جميع المسابقات.

ويدرك غوارديولا أنّ لا وقت للتخاذل أو التراخي لأنّ فريقه يدخل في فترة هامة جداً من الموسم، إذ أنه، وبعد مواجهته مع ليستر، مدعو للسفر إلى إسبانيا للقاء ريال مدريد الإسباني في 26 الشهر الحالي ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا تزال الفرصة قائمة أيضاً أمام سيتي لاحراز لقب الكأس المحلية حيث يتواجه في الدور ثمن النهائي مع مضيفه شيفيلد ونسداي في الرابع من الشهر المقبل.. وأفتتحت المرحلة السادسة والعشرون أمس السبت بمباراتي إيفرتون وكريستال بالاس ثم برايتون وواتفورد، على أن يلتقي اليوم الأحد شيفيلد يونايتد وبورنموث.

إلى ذلك، حددت إدارة نادي ليفربول مبلغا يفوق خمسة ملايين دولار، مكافأة للاعبين في حال تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويبدو الفريق في طريق مفتوح نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما، إذ يتفوق باثنتين وعشرين نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، بعد مرور خمس وعشرين جولة.. وسيحصل كل لاعب شارك في مباريات الدوري هذا الموسم على جزء من المبلغ المالي المحدد، على أن يتم تقسيمه بحسب مشاركاتهم في المباريات، ما يعني أن كل لاعب من التشكيلة الأساسية سيحصل على قرابة المائتي ألف دولار.

وكان نجوم ليفربول قد حصلوا على أكثر من تسعة ملايين دولار عقب تحقيق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.