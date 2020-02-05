الأسمدة الجنوبية تجهز الزراعة بـ(278) الف طن من سماد اليوريا

هيئة المدن الصناعية تبحث آلية إنشاء مدينة لها في كربلاء

بغداد _ الصباح الجديد :

سوقت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن منتجها من مادة سماد اليوريا بموجب عقد التجهيز المبرم مع شركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وبين مدير عام الشركة خالد كاظم ناجي ان الشركة جهزت خلال العام الماضي الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بأكثر من (278) الف طن من سماد اليوريا بايرادات تجاوزت الـ(125) مليار دينار ، مشيرا الى ان الشركة مستمرة بالتجهيز وبشكل يومي حيث اتخذت عددا من الاجراءات والخطوات العملية والخطط الكفيلة لغرض تنفيذ جميع عقود التجهيز لمنتج سماد اليوريا الذي يتم تصنيعه وانتاجه بمواصفات قياسية عالية خاضعة لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ، مؤكدا مواصلة بذل الجهود الحثيثة من اجل ديمومة العملية الانتاجية وتعزيز ايرادات الشركة.

من جانبها بحثـت هيئة المدن الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مع محافظ كربلاء المقدسة آلية انشاء مدينة صناعية نفطية .

وقـال مدير عام الهيئة عدنان الغنام لقد قمنا بزيارة لمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وبحضور عضو مجلس النواب حامد الموسوي وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة تخصيص المساحات المطلوبة من قبل شركة المسرة الكونية لإنشاء مدينة صناعية نفطية لإعادة تدوير المواد المصنعة ومناقشة آلية التخصيص وتسهيل الإجراءات واختصار الروتين والإسراع في استحصال الموافقات الأصولية لدفع عملية انشاء المدينة أعلاه .

وقد أبدى المحافظ استعداده في دعم المشاريع التي تنهض بالصناعة الوطنية ، مؤكداً على تطوير آليات وخطط القطاع الصناعي في المحافظات بإطار علمي مدروس فضلاً عن أهمية دور القطاع الصناعي في تعزيز الازدهار الاقتصادي المحلي .

كما تم التداول بخصوص استكمال إجراءات لتخصيص المساحة البالغة (5000) دونم والتي خصصت من قبل المحافظ لإنشاء مدينة صناعية ثانية للصناعات غير الملوثة وحل بعض الأمور المتعلقة بها ، إضافة إلى ذلك بين رئيس الهيئة بأنه لايمكن لأي جهة إنشاء مدن او تجمعات صناعية غير هيئة المدن بصفتها الجهة الرسمية التي لديها تشريع على وفق قانون المدن رقم (2) لسنة 2019 بهذا الاختصاص .