كاتانيتش يعلن قائمة أسود الرافدين لمواجهة هونغ كونغ

الوطني يلاقي فيتنام وديا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم المحترف الصربي كاتانيش، قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراة فيتنام الودية يوم 26 آذار المقبل، وهونغ كونغ لتصفيات كأس العالم نهاية الشهر ذاته.. وضمت القائمة 34 لاعبا لغرض استحصال التأشيرة إلى الدولتين المذكورتين، على ان يتم تحديد 23 لاعبا منها لخوض هاتين المباراتين.

واللاعبون هم» جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب ومحمد صالح وعلي كاظم لحراسة المرمى، وضرغام اسماعيل وعلي عدنان ومصطفى محمد معن وحسن رائد وعلي فايز واحمد ابراهيم وريبين سولاقا وسعد ناطق وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وفرانس بطرس للدفاع، وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد رضا ومحمد قاسم ومحمد مزهر وابراهيم بايش وحسين علي ومحمد داود ومازن فياض وهمام طارق وشريف عبد الكاظم لخط الوسط، ومهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة وايمن حسين ومحمد قاسم نصيف لخط الهجوم».

جدير بالذكر أن مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره هونغ كونغ ستقام يوم 31 آذار المقبل لحساب الجولة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

ويقف منتخبنا الوطني في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة وله 11 نقطة، وللبحرين الثانية 9 نقاط، في حين لإيران ثالثة الترتيب 6 نقاط ولهونغ كونغ 5، واخيرا منتخب كمبوديا بنقطة واحدة في المركز الخامس.