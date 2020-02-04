احتواء الفايروس الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 4th, 2020 التعليقات على احتواء الفايروس مغلقة 202 views تحديات الحكومة الجديدة قضايا المرأة في الأعمال السينمائي والتلفزيونية نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نوّاب: علاوي سيعرض الوزراء للتصويت في البرلمان خلال عشرة أيام فبراير 5th, 2020 على بغداد تعويض جميع خسائر حرب تحرير العراق إذا اصرت على إخراج قواتنا فبراير 5th, 2020 قيادتا نينوى والجزيرة تنفيان دخول ألفين من عناصر داعش البلاد فبراير 5th, 2020 رئيس الجمهورية لم يصادق قانون الانتخابات الجديد لخلوه من ملحق الدوائر الانتخابية فبراير 5th, 2020 العراق سدد 49.2 مليار دولار من التعويضات الى الكويت والمتبقي 3.2 مليار فقط فبراير 5th, 2020 عناصر داعش الآن اكثر من اعدادهم في 2013 والقوات الأمريكية يجب أن تبقى فبراير 5th, 2020 ترامب لا يريد مغادرة العراق بسبب اعدائه داعش واوباما وايران فبراير 5th, 2020 التربية: ما يقرب من مليون وربع من الطلبة يؤدون امتحانات الثانوية لنصف السنة فبراير 5th, 2020 إتلاف أكثر من مليون طن من المواد والسلع الغذائية الفاسدة فبراير 5th, 2020 التعليقات مغلقة