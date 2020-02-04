المسابقات تدعو اندية الدوري لإجراء قرعة جديدة اليوم

تعادل للشرطة.. وفوز أمانة بغداد في مباراتين تجريبيتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، جميع ممثلي الاندية للحضور اليوم الاربعاء الى مقر الاتحاد.وقررت اللجنة ان «يكون اجتماعها مع ممثلي الاندية في الساعة 12 ظهرا».

واكدت ان «هدف الاجتماع هو لإجراء قرعة الدوري للإندية المشاركة الـ15».وسبق وان تمت قرعة المجاميع الثلاث والمفترض ان تلعب في اقليم كردستان.

من جانب اخر، خيم التعادل السلبي، أول أمس، على نتيجة مباراة الشرطة والنفط الودية.وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لدوري الكرة الممتاز.. ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة في السادس عشر من الشهر الحالي.وشارك المحترف موكوبو في اللقاء بعد عودته مرة اخرى الى صفوف الشرطة.

وتغلب فريق امانة بغداد، على ضيفه منتخب شباب العراق بهدفين مقابل هدف واحد.وسجل أهداف بغداد اللاعبين مصطفى كريم، وجبار كريم، فيما احرز اللاعب عبد الله محمد، هدف المنتخب الوحيد عن طريق ضربة جزاء.وسبق وان خسر منتخب الشباب امام فريق القوة الجوية بأربعة أهداف نظيفة.

إلى ذلك، يراهن الجهاز الفني لفريق أمانة بغداد، على استقرار التشكيل، لخوض منافسات الدوري الممتاز، المقرر أن ينطلق في السادس عشر من شهر شباط الجاري.

وقال مدرب أمانة بغداد عصام حمد في تصريحات صحفية إنه يراهن على القائمة التي تعاقد معها منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أنه لن يتعاقد مع أي لاعب جديد ولن يفرط في الموجودين، مثمنًا قيمة الاستقرار الفني داخل الفريق.. وأضاف: «حتى اللاعبين الذين لم تكن لدينا قناعة تامة بمستواهم الفني، حاولنا تطويرهم في فترة توقف الدوري، كما أن الحفاظ على المحترفين يعد عاملاً إيجابيًا، ويعطي الفريق دفعة من الاستقرار».وأكمل: «نحن جاهزون لمنافسات الموسم الحالي، الذي أعتقد أنه سيكون معقدًا لضبابية الموقف والتأجيلات الكثيرة لكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية».

يشار إلى أن أمانة بغداد يلعب في المجموعة الثانية بالدوري في دهوك، وقدمت الأندية طلبًا لنقل المنافسات إلى العاصمة بغداد كون جميع الأندية من هناك.

من جانبه، استعاد نادي النجف بكرة القدم، لاعبي الخبرة قبل بداية منافسات دوري الكرة الممتاز.وقال مصدر ان حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق نور صبري عاد الى تدريبات النجف استعدادا لمنافسات الدوري.

واضاف ان «متوسط ميدان المنتخب السابق ايضا صالح سدير هو الاخر عاد للتدريبات».يذكر ان من يشرف على تدريب النجف هو المدرب حسن احمد ويساعده بهاء كاظم.من جهة أخرى، عزز فريق الحدود بكرة القدم المشارك بالدوري صفوفه بعدد من التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية، مع قرب انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وقال امين سر النادي حازم تيموز في بيان صحفي ان «ادارة النادي أعطت الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة المدرب مظفر جبار بالبحث عن عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل الدخول في منافسات الدوري الذي من المؤمل انطلاقه منتصف الشهر الجاري.

واضاف انه «تم التعاقد مع ثلاثة لاعبين هم الحارس حسنين جبار قادماً من الصناعات الكهربائية واللاعب عماد عبد الزهرة قادماً من فريق النفط واللاعب شهاب رزاق فرحان على سبيل الإعارة من فريق الكرخ».

يذكر بان الحدود أوقعته القرعة في المجموعة الثانية الى جانب فرق القوة الجوية والنفط وامانة بغداد والصناعات الكهربائية.