  • الثلاثاء , 4 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • احمد راضي يترأس اجتماعاً ويضع خطة عمل لمستقبل الرياضة العراقية

احمد راضي يترأس اجتماعاً ويضع خطة عمل لمستقبل الرياضة العراقية

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس نقيب الرياضيين العراقيين، احمد راضي، اجتماعاً للنقابة بحضور عدد من النجوم من اجل وضع مقررات جديدة وخطة عمل للمستقبل بتوجهات تخدم الرياضة.
وعُقد الاجتماع لمجلس إدارة نقابة الرياضيين العراقيين بحضور نقيب الرياضيين العراقيين الكابتن احمد راضي وبحضور خمسة اعضاء هم غانم غريبي وسعد السوداني وضياء حسين وشاكر محمد صبار وحسين الشافي ومستشار النقابة حسين جبار.
وتمت مناقشة وإصدار قرارات مهمه تخص عمل والية النقابة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم شريحة الرياضة والرياضيين لاسيما بعد اقرار النظام الداخلي للنقابة وما حصل من انجاز اخير تمثل بإقرار قانون النقابة ونشره بجريدة الوقائع العراقية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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