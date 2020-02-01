  • السبت , 1 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • «الشباب والرياضة» توقع مذكرة تعاون مشترك مع منتدى التعاون الإسلامي للشباب

«الشباب والرياضة» توقع مذكرة تعاون مشترك مع منتدى التعاون الإسلامي للشباب

رياضة
التعليقات على «الشباب والرياضة» توقع مذكرة تعاون مشترك مع منتدى التعاون الإسلامي للشباب مغلقة
53 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض طالب، مساء امس الأول في مدينة إسطنبول التركية ، مذكرة تعاون مشترك مع طه ايهان رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، وإتفق الطرفان على تنفيذ عددٍ من المشاريع والبرامج الشبابية المشتركة داخل العراق وخارجه.
وقال «رياض» بحسب بيان للوزارة « إن الشاب العراقي بحاجة إلى دعم استثنائي في شتى المجالات والتخصصات. مؤكداً وجود عمل حقيقي على أرض الواقع وفق خارطة طريق واضحة تلبي الاحتياجات الفعلية لفئة الشباب في مختلف المجالات وخاصة التنموية والمؤسسية.
من جهته اكد ايهان « أهمية هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة حجر الأساس لتنفيذ عددٍ من المشاريع والبرامج الشبابية المهمة خلال المدة القليلة القادمة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة