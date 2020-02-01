الشرطة يتعاقد مع 3 محترفين.. والطلبة يبرم رابع صفقاته

اربيل يواصل ضرباته في الميركاتو ويضم لاعباً اوروبياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد عضو الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي مشرف فريق كرة القدم جهاد الطاهر ، ان المجموعة التي يلعب ضمنها الميناء في منافسات الدوري ، ليست سهلة ، وفريقنا قادر على تجاوزها .

وقال الطاهر في تصريح صحفي « اجتمعنا مع الكادر التدريبي و اللاعبين وتم حث اللاعبين على الأداء بواقعية في المباريات المقبلة ، مبينا :» ان الفرصة متاحة لتحقيق البطولة او بلوغ مراتب متقدمة و المشاركة في البطولات الخارجية «.واضاف « نعمل على ان تستضيف البصرة مباريات المجموعة الاولى و سنخاطب الاتحاد رسمياً «.

من جانب آخر ذكر الطاهر :» ان اللاعب اللبناني قاسم الزين سيصل الى البصرة يوم غد الخميس لتمثيل فريق الميناء في بطولة الدوري الممتاز قادماً من النجمة «.

يذكر ان قرعة بطولة الدوري التي جرت الاثنين الماضي ، وضعت فريق الميناء ضمن المجموعة الاولى مع فرق ( الزوراء و نفط الجنوب و النجف و الكهرباء ) و ستقام مبارياتها اما في مدينة السليمانية او زاخو.

إلى ذلك، أتم نادي الشرطة تعاقده مع 3 محترفين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبرغبة المدرب الصربي ألكسندر إليتش، استعدادا لانطلاق الدوري.

وقال المدرب المساعد بفريق الشرطة حسين عبد الواحد في تصريحات صحفية إن الإدارة نجحت في التعاقد مع الكولومبيين دييجو كالديرون لاعب الكويت الكويتي، والإسماعيلي المصري سابقا، وخوان فابيان لاعب الأهلي السعودي السابق.

كما ضم النادي الأوغندي اللاعب ماويجي الذي لعب في عدة دول منها النرويج وأيسلندا بالإضافة إلى العربي الكويتي.

وبيّن أن «اللاعبين الثلاثة سيشكلون إضافة نوعية للفريق، لا سيما أن الشرطة تنتظره مباريات في دوري أبطال آسيا، إلى جانب منافسات الدوري المحلي، وبالتالي التعاقد مع اللاعبين في هذا التوقيت خطوة إيجابية للترميم».يشار إلى أن الشرطة نجح في ضم لاعبين من نفط ميسان على سبيل الإعارة، هما محمد مزهر وأكرم رحيم.

من جانب اخر، انتقل لاعب فريق النجف علي رشيد لتمثيل فريق الطلبة بمنافسات الموسم الجديد، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق.. ويعد علي رشيد ثالث لاعب يفسخ تعاقده من النجف، بسبب الضائقة المالية، حيث انتقل عصام ياسين إلى نفط الوسط ونور صبري لنفط ميسان.

وعاد رشيد مجددا لفريق الطلبة، حيث برز من فرق الفئات العمرية للطلبة ومثل الفريق في موسم سابق، قبل أن ينتقل لعدة أندية.. ورحب الجهاز الفني للطلبة، بقيادة أحمد خلف، بانضمام رشيد للفريق، ليكون رابع صفقات الطلبة في فترة الانتقالات الشتوية.. وينتظر الطلبة أيضا وصول مهاجم نيجيري على سبيل الاختبار من المؤمل أن يصل خلال بداية الأسبوع المقبل.يشار إلى أن الطلبة تعاقد مع ثلاثة لاعبين قبل أيام، وهم علي مهدي وفراس فنجان ومرتجى عادل.

اعلن نادي اربيل، عن تعاقده مع لاعب اوروبي لتعزيز صفوف فريقه في الموسم الحالي.. وكان اربيل قد اعلن في وقت سابق اليوم ذاته التعاقد مع اللاعب ياسر قاسم.. وذكر النادي في بيان ان «نادي اربيل يتعاقد مع لاعب منتخب مونتينيغرو ( جبل الاسود) داركو ماركوفيج».

داركو لعب لمنتخب مونتينيغرو ( جبل الاسود) في 18 مباراة دولية و يلعب في خط الوسط و سبق ان للعب في دوريات: مونتينيغرو، صربيا، بوسنه، مجر، اوزباكستان، ماليزيا.ويتواجد في صفوف نادي اربيل ثلاثة لاعبين محترفين، فبالأضافة الى داركو ماركوفيج، يتواجد كل من الكاميروني كريستوفر و اوغندي الان كاتريكا.