على غرار التالينت العربي.. نادي القراءة في البصرة يقيم مسابقة تشمل جميع المحافظات

البصرة – سعدي السند:

بعد الانتشار الواسع لبرنامج (أميركان جوت تالينت) تعددت النسخ التي تحمل الاسم والمضمون نفسه في كل أنحاء العالم وكان للتالينت العربي تأثيرا كبيرا في جمهور الوطن العربي كافة والذي شارك فيه العديد من الموهوبين العرب على اختلاف بلدانهم، وفي كل مرة كانت المشاركات العراقية فقيرة جدا لانعدام دعم المواهب داخل البلاد و محدودية البرامج التي تعنى بالموهوبين .

بهذه المقدمة تحدثت الشاعرة سهاد عبدالرزاق مديرة نادي القراءة في البصرة وأضافت : من هذا المنطلق تبلورت لنا فكرة اقامة مسابقة على نطاق واسع داخل العراق تحمل مضمون نفسه وتختلف بالاسم وبعض التفاصيل الصغيرة، اذ فقام نادي القراءة في البصرة بتبنّي الفكرة داخل البصرة العام الماضي وبعد أن نجحت واستحسنها الكثيرون قررت إدارة نادي القراءة في البصرة ان تقيم المسابقة على نطاق أوسع حتى تشمل العراق بجميع محافظاته وانتقت لجنة للتحكم من أسماء معروفة، كما بدأت الخطوة الأولى من خلال استمارة إلكترونية خاصة بالمشاركة.

وتابعت : ستشكل لجان فرعية في بغداد والبصرة واربيل لمرحلة اختيار من يتم ارسال رسالة لهم كنوع من القبول المبدئي تبعا لما تم إرساله من معلومات عبر الاستمارة وما يلحقه من تفاصيل بعد التواصل معهم عبر ارقامهم، ووضعت إدارة النادي جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل إضافة للتقديم لهم على التالينت العربي، والمسابقة تشمل جميع المواهب للاعمار ما فوق السبع سنوات كما سيتخلل البرنامج استضافه لأسماء عربية وعراقية معروفة، وستشمل المراحل النهائية فتح باب التصويت من قبل الجمهور للمشاركة في اختيار الفائزين والمسابقة تخدم شريحة كبيرة من فئات المجتمع ويحتاجها العراق للارتقاء بالواقع الثقافي وننتظر جميعا أن نرى على شاشات التلفزيون تالينت عراقي يرسل للعالم رسالة ان العراق مازال مبدعا فنيا وادبيا وثقافيا.

وأراب جوت تالينت (بالعربية: للعرب مواهب) برنامج ترفيهي من نوع تلفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب، البرنامج، نسخة عربية من البرنامج البريطاني “Britain’s Got Talent” الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية عام 2009 على قناة إن.بي.سي ولاقى نجاحاً كبيراً.

وانطلق البرنامج عربياً في 14 كانون الثاني 2011 على قناة ام بي سي 4، وهو من تقديم الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد ومغني الهيب هوب السعودي قصي خضر وتبلغ قيمة الجائزة المقدمة للفائز بالمسابقة 500.000 ريال سعودي وسيارة كرايسلر 300C.

المسابقة تتيح الفرصة لمواهب الدول العربية لاعتلاء خشبة المسرح لعرض أفضل ما لديهم من ابداع امام لجنة تحكيم متخصصة وأمام الملايين من المشاهدين العرب والتنافس بين بعضهم البعض من أجل نيل الجائزة النقدية الكبرى، الاشتراك مفتوح أمام كل أنواع المواهب مثل: البهلوانيين، الكوميديين، الراقصين، المغنين، الموسيقيين، مدربي الحيوانات، فناني السيرك وغيرهم ويستطيع الاشتراك أي شخص مهما كان عمره ومهما كان نوع احترافه، بمفرده أو مع مجموعة أن تقدم للاشتراك.