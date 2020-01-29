العمل تشارك في اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمشروع تشغيل الشباب

ذوي الاعاقة تدعو المشمولين براتب المعين المتفرغ الى مراجعتها

بغداد _ الصباح الجديد :

شاركـت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمشروع تشغيل الشباب برئاسة وزير التخطيط الدكتور نوري صباح وحضور الاعضاء من ممثلي البنك المركزي والقطاع الخاص.

وجرت خلال الاجتماع الذي مثل وزارة العمل فيه مدير عام دائرة التدريب المهني رائد جبار باهض دعوة الأعضاء من قبل وزير التخطيط رئيس الهيئة إلى اكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالمشروع بهدف إطلاقه في أقرب وقت ممكن .

كما ناقش الاجتماع الموازنة السنوية لمشروع تشغيل الشباب، وتقريري المنسقين والمركز المالي في تحديد واعتماد المحافظات التي سيطبق فيها المشروع بمرحلته الأولى، وآليات اختيار المطور وآلية المفاضلة بين المطورين.

وطرح مدير عام دائرة العمل والتدريب رؤية الدائرة واستراتيجيتها فيما يتعلق بتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل ، سيما خبرتها في مجال منح القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرّة للدخل ، مؤكداً قيام الوزارة بجميع الإجراءات المطلوبة للإسراع بترجمة المشروع إلى واقع عملي.

الى ذلك دعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولين براتب المعين المتفرغ المتسلمين سابقا الى مراجعة مقر الهيئة وذلك لاجراء المعاينة السنوية للمعوق والمعين.

وقال رئيس الهيئة عصام عبداللطيف ان لجنة متخصصة ستباشر عملها باجراء المعاينة ، مشيرا الى تحديد يومي (الاربعاء والخميس) من كل اسبوع لاجراء المعاينة في مقر الهيئة بواقع (200) مستفيد، فيما تم تحديد الايام (الاحد والاثنين والثلاثاء) لاجراء المعاينة في المركز العراقي الكوري بواقع ( 300) مستفيد. واضاف رئيس الهيئة ان اسماء المستفيدين سيتم نشرها في الموقع الالكتروني والصفحات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مع مواعيد المراجعة ، داعيا المستفيدين الى جلب المستمسكات الاصلية للطرفين مع التقرير الطبي عند المراجعة.

واشار الى ان الهيئة ستباشر بالاجراءات نفسها في بقية المحافظات لمشاهدة المعين والمعوق من المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في اقسامها على وفق جدول زمني يتم تحديده لكل محافظة سيعلن لاحقا حسب اعداد المشمولين والرقعة الجغرافية لسكنهم.