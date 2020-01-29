وزير الموارد المائية يترأس اجتماعاً فنياً لمناقشة حالة الفيضان

بعد الاعلان عن امتلاء سد حديثة وبحيرة الحبانية

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي اجتماعاً فنياً حضره الوكيل الفني للوزارة والمستشارون والمدراء العامون لمناقشة حالة الفيضان في ضوء استمرار ارتفاع واردات المياه في نهر الفرات وامتلاء خزان سد حديثة وبحيرة الحبانية وكيفية تسليك الموجات الفيضانية في حال زيادة الواردات المائية ؟

كما اتفق المجتمعون على اتخاذ قرارات بشأن المحافظة على سد حديثة وبحيرة الحبانية ومحاولة تخفيضه بعض الشيء وذلك بأطلاق 1000م٣/ثا من سد حديثة و300م٣/ثا تحول الى بحيرة الرزازة.

وكانت وزارة الموارد المائية قد اعلنت عن امتلاء سد حديثة وبحيرة الحبانية لوفرة الواردات المائية لنهر الفرات ونتيجة لذلك تستمر الوزارة بتحويل 300 م3/ثا من نهر الفرات الى نهر دجلة ويجري حالياً تجهيز المنطقتين الوسطى والجنوبية من نهر الفرات بكمية 600 م/ ثا لغرض اكمال الرية الثانية للمحاصيل الشتوية والاستمرار بتغذية هور الحمار والاهوار الوسطى بالمياه العذبة لاحياء بيئة الاهوار والحفاظ على ارثها التاريخي.

على صعيد متصل أختتمت اعمال الورشة الخاصة بالتواصل في اثناء الازمات بمشاركة منتسبي قسم الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة وتشكيلاتها وبالتنسيق مع فريق التواصل الوطني التابع لمكتب رئيس الوزراء، وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين .

من جانبها واصلت الهيئة العامة للمساحة وبالتنسيق مع مركز انعاش الاهوار اعمالها برصد المقاطع الطولية والعرضية لسداد ومجاري القنوات المغذية للاهوار بهدف اعادة تأهيل السداد والجداول استعدادا للموسم الحالي .

كما تم اجراء رصدات استثنائية للسدود والسدات استعدادا لدرء خطر الفيضان وتحسبا” لارتفاع مناسيب المياه في السدود وشمل الرصد لسد ديالى الثابت وسد الموصل الرصدة (58) وسد دوكان ودربندخان الرصدة (9) ثم اجراء مسح لقيعان البحيرات ( بحيرة سد حديثة ) بنسبة 75% من مساحة البحيرة وفي السياق نفسه تواصل الوزارة عمل مسح طوبوغرافي ورصد مقاطع عرضية للقناة الفيضانية ( سامراء , الثرثار) في محافظة صلاح الدين والانبار ولمسافة 55 كم وبوافع مقطع كل 500 متر ثم القيام برصد مقاطع عرضية كل 100 متر ولمسافة 16 كم بهدف اعادة تقييم واقع المجرى الفيضاني .

من جهة اخرى شكلت الهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة للمياه الجوفية / احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع دائرة الاراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة فريق عمل مشترك بهدف ترشيح مساحة من الاراضي الصحراوية غرب نهر الفرات للاستثمار الزراعي والحيواني .

وتواصل أدارة منخفض الدلمج التابعة لدائرة المصب العام بتنفيذ دوار لقناة تصريف منخفض الدلمج وبطول 1 كم بهدف زيادة التصريف الكلي للقناة والحفاظ على مناسيب المياه داخل المنخفض وحماية الاراضي الزراعية على جانبي القناة والاستعداد لموسم الفيضان وارتفاع المناسيب.

من جهة اخرى واصلت مديرية الموارد المائية مابين النهرين اعمالها بتأهيل وصيانة المضخات في مناطق الدورة بهدف ديمومة العمل والاستمرار بتأمين الحصص المائية للاراضي الزراعية المعتمدة عليها ، فيما واصلت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية الموارد المائية في المسيب- احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية اعمالها بتنظيف مبزل (18) دليمي من نبات القصب بهدف الاستعداد لموسم الامطار وتخليص التربة من الملوحة الزائدة .

وتضمن العمل ازالة الترسبات الطينية المتراكمة والنباتات الضارة حيث استعملت الاليات المتخصصة اضافة الى الاليات الساندة لها .

وفي السياق ذاته واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في المثنى اعمال تطهير شط الرميثة من نبات الشمبلان والقصب بهدف مرور التصاريف وتوفير الحصص المائية للاراضي الزراعية الواقعة في الذنائب .

من جهة اخرى واصلت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية الموارد المائية في الانبار – احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية اعمالها بانشاء القنطرة الصندوقية في ابو طيبان بهدف تسهيل عملية مرور المياه وتأمين الحصص المائية للاراضي الزراعية .كما انجزت مديرية الموارد المائية مابين النهرين / شعبة ري اللطيفية الاعمال الكهربائية الخاصة بمحطة ضخ صدر اللطيفية لغرض حماية المنظومات الكهربائية والبوردات للمضخات والمنظومة الالكترونية وديمومة العمل فيها .كما واصلت مديرية صيانة مابين النهرين /شعبة ري اليوسفية والرضوانية اعمالها بتطهير مبزل DF-00 في مشروع اليوسفية من نبات القصب والاعشاب المائية من اجل تحقيق انسيابية عالية للمياه ، وتضمن العمل ازالة الترسبات الطينية ونبات القصب حيث استعملت خدمة حفارة ذات الذراع الطويل اضافة الى الاليات الساندة لها.