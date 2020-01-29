انسجام عناصر وادوات السرد في .. «رماح الملائكة»

يوسف عبود جويعد

أولى المهام التي تفرض نفسها على الروائي الذي يتهيأ لتدوين النص، من الأدوات التي تبرز قبل غيرها ، إيقاع النص وانسيابيته، التي تشبه إلى حد بعيد، النغمة أو اللحن، أو الموسيقى، والتي تستمر من بداية أول سطر يخُط الى نهاية النص، وهي مهمة يعيها كل روائي خبر أدواته، بعدها تأتي مهمة أكثر صعوبة وهي الاختيار الأمثل إلى اللغة السردية، التي تتوافق وتنسجم وتتلاءم، ومجريات العمل الفني للنص، بعدها توظف الأحداث والشخوص وحتى الزمان والمكان لينضموا تحت تلك المعالجات الفنية، وتتوحد جميعها لتبدأ رحلة التدوين نحو فن صناعة الرواية.

في رواية (رماح الملائكة) للروائي ابراهيم حسين حسن، نجد تلك المعالجات الفنية الضرورية ماثلة أمامنا بشكل جلي ، فقد امتلك هذا النص إيقاع وانسيابية تنسجم والسياق الفني الذي تدور في دائرته دورة الأحداث، ونجد اللغة السردية تميل الى العمق الروحي المؤثر والمتأثر بوقائع الأحداث التي تدور رحاها في هذا النص، كونها تركيبة من عناصر متعددة الأبعاد، منها الشاعرية والشعرية، ومنها الروحية والوجدانية، ومنها الحس الإنساني، والتعاطف الحميمي المتصل بحب ووئام مع دائرة الاحداث، ورغم أن أستاذ كاظم هو جار لبيت استاذ جواد الذي يسكن في زقاق خلفهم، الا أن مهمة إدارة دفة الاحداث، أوكلت إليه، بمشاركة السارد العليم، الذي يظهر عندما يكون لمسيرة الاحداث جانب خال من دور كاظم، حيث تبدأ رحلتنا مع هذا النص، في الطائرة التي تقل جنان أم مليك، وأبنها مليك عائدين الى أرض الوطن، بعد أن تأزمت حالة مليك لإصابته بمرض خبيث هو (سرطان بالدم)، وكانت الأم تشعر بقرب نهاية ابنها:

(تذكرتْ تقرير المستشفى الذي لخصه وجه الطبيب وهو يحدثها بأسى: