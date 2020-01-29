لغة النقد السينمائي بين المحلية والعالمية في محاضرة للسلوم

الملتقى الإذاعي والتلفزيوني يبرمج نشاطاته

بغداد ـ فلاح الناصر:

استعاد الملتقى الإذاعي والتلفزيوني في قاعة الجواهري بالاتحاد العام للأدباء في العراق نشاطاته باقامته لمحاضرة مساء أول أمس ضيف فيها الناقد السينمائي، كاظم مرشد السلوم، وألقى محاضرة قيمة بعنوان “لغة النقد السينمائي بين المحلية والعالمية”، بإدارة الدكتور صالح الصحن، مدير الملتقى.

تحدث السلوم في المحاضرة، عن مفاهيم النقد واساليبه وآفاقه، وكيف يكتب وبأية لغة، كيف يقرأ الفيلم السينمائي وفهمه وتفسيره وتحليله، وكيف تشتغل عناصر الصورة والصوت في انتاج المعنى والتأويل، واستعرض العديد من الافلام التي احدثت تغييرا في قوانين العالم، المحاضرة شهدت مداخلات عدة من المتخصصين اسهمت في اغناء الجلسة التي استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة بحضور نخبة من الاكاديميين والمثقفين، اغنتها بالعديد من النقاط التوضيحية الخاصة بالنقد السينمائي.

المحاضر، كان إيجابيا لدرجة متميزة، نظرا لخبراته في تخصصه، فقد كان ينتقل بسلاسة في توصيله للمعلومات عن النقد السينمائي مقدما العديد من الامثلة التي تصب في صلب الموضوع وهذا يسهم في التفاعل مع الحضور.

من جانبه، قال مدير الملتقى الإذاعي والتلفزيوني، الدكتور صالح الصحن، ضمن خطتنا في استعادة الأنشطة الثقافية، سيما بعد ما شهدته الساحة من احداث وتظاهرات واختلاف في وجهات النظر، قررنا ان نعمل على تضييف احد الشخصيات المتخصصة في شتى الميادين من أجل الوقوف على الحقيقة وعدم تلويث الذائقة للجمهور والسعي الجاد إلى محاربة الكذب والتحريف بطرح مهني ومتخصص.

الصحن، اشاد بالمحاضرة، التي قدمها السلوم، والتفاعل الواضح بينه وبين الحضور من ذوي التخصص او المتابعين للسينما، اذ كانت المداخلات تصب في الوصول إلى اسباب تراجع السينما في العراق وآليات النهوض بها في ضوء ما يشهده العالم من انفتاح هائل على التكنولوجيا وتفرعاتها.

واضاف، ان برنامج المدة المقبلة ولطيلة ثلاثة أشهر يتضمن تضييف 12 شخصية، بدأت بالأكاديمي الدكتور هاشم حسن، وثانيا بالناقد السلوم، ثم ستتوالى في الساعة الرابعة من عصر كل يوم ثلاثاء تضييف شخصية فنية او أدبية.

واكد ان المحاضرات، تهدف إلى إشاعة السلام ايضا من خلال الحوارات الهادفة التي تتضمنها في وقت عصيب يمر به بلدنا العزيز من تداعيات خطيرة تهدد الامن العام والسلم الأهلي.