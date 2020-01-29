31 فيلمًا تتنافس على جوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة

الصباح الجديد – وكالات:

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي 31 فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة فى مسابقتي الأفلام القصيرة بالدورة الرابعة من المهرجان والتي ستعقد فى المدة من 10 إلى 15 شباط المقبل، من بينهم فيلمين يعرضان عالميًا لأول مرة و18 فيلمًا في عرضهما الأفريقي الأول.

ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا منها فيلمين تسجيليين وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا منها 6 أفلام تسجيلية و4 أفلام تحريك و10 أفلام روائية.

وتضم مسابقة الفيلم الطويل الأفلام التالية : الفيلم الروائي المصري “بعلم الوصول”، وسُيعرض الفيلم في افتتاح المهرجان، كما يشارك الفيلم الروائي” منزل آجا” في عرضه الأفريقي الأول، وهو إنتاج 4 دول هي كوسوفو، ألبانيا، كرواتيا، فرنسا، كما يشارك أيضًا الفيلم الروائي” أليس” وهو إنتاج أسترالي فرنسي، ومن بوركينا فاسو وفرنسا يعرض الفيلم التسجيلي “ذئب بالولى الذهبي”، ويعرض فيلم التحريك “زهرة بومباي”.

ويخوض السباق على جوائز المسابقة الفيلم التسجيلي “الحلم الكونفوشيوسي” والفيلم الروائي الهولندي “غريزة” والفيلم الروائي المجري “في هدوء” ومن البرازيل يعرض الفيلم الروائي “بكاريته” والفيلم الروائي “أسماء الزهور”، ومن المغرب يعرض الفيلم الروائي “مواسم العطش” .