جوائز “الأوسكار 2020”.. تغيير “غير مسبوق” بقوائم الطعام

الصباح الجديد – وكالات

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار هذا العام ستكون نباتية بالكامل تقريبا بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020، وأضافت الأكاديمية أن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود في التاسع من شباط المقبل، ستكون معتمدة على مصادر نباتية مئة بالمئة.

أما قائمة الطعام في حفل الحكام الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز فسيعتمد بنسبة 70 بالمئة على مصادر نباتية، بينما ستتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية وقالت الأكاديمية في بيان، إن كل الأحداث والفعاليات ستخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية، حسبما نقلت “رويترز”.

وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز غولدن غلوب وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر.