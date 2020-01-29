آرينا شايك: أعيش كأم وحيدة

الصباح الجديد – وكالات:

خرجت عارضة الأزياء الروسية آرينا شايك عن صمتها لأول مرة منذ انفصالها عن الممثل العالمي برادلي كوبر منذ سبعة أشهر وأكدت في حوارها لمجلة British Vogue أن شخصيتها القوية هي السبب الرئيسي في الانفصال.

وقالت شايك التي تبلغ من العمر 34 عامًا: “لدى شخصية قوية وأنا أعترف بذلك وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال”، مضيفة: “اذا خرج شخص ما من حياتي فلا يمكن أن يعود مرة أخرى”.

وتحدث عارضة الأزياء الروسية عن علاقتها بكوبر بعد الانفصال قائلة: “بالرغم من انفصالنا إلا أننا قررنا السكن في مدينة نيويورك لتكريس حياتنا لابنتنا بعد أن اتفقنا على تواجدها معي وأعيش كـام وحيدة وفي بعض الأحيان لا أستطيع المواصلة بسبب كم الالتزامات الهائل من قبل العمل والمنزل والاهتمام بطفلتي.

واعترفت شايك في لقائها أن الحياة كأم عزباء هو أمر صعب للغاية في بعض الاحيان فمن الصعب أن تجد توازن بين العمل وبين التزامات الأم اليومية وهناك أيام استيقظ فيها لا أعرف ماذا أفعل، أنا أتفكك”.

وفي مقابلة مع هاربرز بازار العام الماضي، انتقدت شايك فكرة أن على النساء تغيير الطريقة التي يعيشن بها عندما يصبحن أمهات فيتوجب عليهن ارتداء أطول عن السابق بينما أنا لا أشعر بذلك ولن أقوم بتغيير طريقة ملابسي كوني أم”.