جهود الوزارة تمخضت بأرتقاء العراق موقع مهم بالـ WADA

مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي :

بغداد ـ حيدر عبد الجليل*

اكد مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة الدكتور حيدر رحيم وهاب ان الدائرة ماضية وضمن خطتها لعام 2020 بتحقيق الاهداف الطبية والتوعوية التي تبنتها، في الوقت نفسه نسعى ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في مؤسسات الدولة الى معالجة ودعم عدد من الملفات التي تعتري طريق الرياضة العراقية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام منها ظاهرة التدخين والمخدرات والمنشطات .

وقال وهاب في تصريح لقسم الاعلام والاتصال الحكومي : ان من ابرز اهداف الدائرة والتي نسعى الى تحقيقها خلال العام الحالي هو الارتقاء بالخدمة الطبية والصحية من حيث سرعة وجودة تقديم الخدمة للمرضى من الرياضيين والشباب اذ نستقبل يوميا اكثر من 100 مراجع من الرياضيين والاشخاص غير الرياضيين ، الى جانب السعي الحثيث لتطوير قابليات وخبرات الملاكات الطبية والصحية بالشكل الذي يلبي طموح الدائرة في تحسين نوع الخدمة المقدمة للمريض ، كذلك رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتخبات والفرق الرياضية داخل دائرة الطب الرياضي او من خلال مرافقة الوفود المشاركة في المحافل المحلية والدولية ، ناهيك عن بث الثقافة الصحية الشاملة من خلال زيادة حجم وانتشار المشاريع التوعوية بين جمهور الشباب والرياضيين من دعم اواصر التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة الاخرى والمؤسسات المدنية فيما يتعلق بالوعي الصحي والتحذير من مخاطر المخدرات والتدخين والمنشطات بالنسبة للرياضيين .

مضيفا ان الدائرة قامت كذلك بخطوات فاعلة بملف المنشطات من حيث الفحص والتوعية والرقابة، اذ قامت الدائرة بفحص 90 لاعبا ولاعبة في العام الماضي، واصبح العراق جزءا مهما وفاعلا في اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات وفي موقع جيد بالنسبة لترتيب الدول التي تطبق شروط الـ wada ،مبينا ان الدائرة تلعب دورا مهما في تقديم المشورة الطبية والصحية لجميع الاندية الرياضية وتأهيل اللاعبين المصابين وكذلك دعم اللاعبين المعاقيين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون الطبي والنفسي لهم .

وتابع مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي : ان عمل الدائرة سيشهد خلال الاعوام المقبلة طفرة نوعية بعملها بعد ان احالت الوزارة مشروع مستشفى الدائرة الى احدى الشركات وتم المباشرة بالعمل بها في مقر المدينة الشبابية في شارع فلسطين وان شاء الله خلال سنتين المقبلتين سيكون للدائرة مستشفى متطور وحديث يستقبل اعداد اكبر سواء للرياضيين ام غيرهم مجهزة بأحدث المعدات الطبية الى جانب التوسع بالملاكات والاختصاصات الطبية.