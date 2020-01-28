  • الثلاثاء , 28 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الميناء يناقش المشاركة في الدوري

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمعت الهيئة الادارية لنادي الميناء، بوفد الفريق بعد اجراء قرعة دوري الكرة.واجتمع عضوا الهيئة الإدارية للنادي مشرف فريق الكرة جهاد الطاهر وأحمد الجابري بالجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمشاركة فريق الكرة في بطولة الدوري الممتاز.
يذكر أن قرعة بطولة الدوري التي جرت أول أمس، التي تمخض عنها تواجد فريق الميناء ضمن المجموعة الأولى مع فرق (الزوراء ونفط الجنوب والنجف والكهرباء) والتي تقرر إقامتها في السادس عشر من شباط المقبل.وستقام مباريات المجموعة الأولى اما في مدينة السليمانية او زاخو.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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