الميناء يناقش المشاركة في الدوري

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتمعت الهيئة الادارية لنادي الميناء، بوفد الفريق بعد اجراء قرعة دوري الكرة.واجتمع عضوا الهيئة الإدارية للنادي مشرف فريق الكرة جهاد الطاهر وأحمد الجابري بالجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمشاركة فريق الكرة في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن قرعة بطولة الدوري التي جرت أول أمس، التي تمخض عنها تواجد فريق الميناء ضمن المجموعة الأولى مع فرق (الزوراء ونفط الجنوب والنجف والكهرباء) والتي تقرر إقامتها في السادس عشر من شباط المقبل.وستقام مباريات المجموعة الأولى اما في مدينة السليمانية او زاخو.