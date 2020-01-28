  • الثلاثاء , 28 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“آرت دبي 14” يستقبل اعمالا أفريقية

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الصباح الجديد – وكالات:
تستقبل الدورة الرابعة عشرة من معرض آرت دبي – Art Dubai، المقامة في الفترة ما بين 20 إلى 23 آذار المقبل في مدينة جميرا الإماراتية جناح للفنون الأفريقية للفنانين الذين تمت دعوتهم إلى دولة الإمارات من مناطق جغرافية مختلفة لإضافة أعمال فنية جديدة من مناطق مختلفة للدورة الجديدة.
وتستعد الدورة الجديدة من المعرض الذي تقام فعالياته تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لاستقبال متطوعين شغوفين بالفنون الحديثة من أجل تطوير واضافة الكثير من الأفكار حول مستقبل الفن المعاصر.
وضمت الدورة الثالثة عشر التي أقيمت آذار الماضي جلسات حوارية مع أكثر من 600 متحدث من الفنانين وممثلي المعارض والمؤرخين الفنيين والخبراء الفنيين وصناع القرار وغيرهم لمناقشة شتى الموضوعات ذات الصلة مثل الرعاية الفنية واقتناء المجموعات وتاريخ الفن والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في الفن المعاصر.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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