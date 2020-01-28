“آرت دبي 14” يستقبل اعمالا أفريقية

الصباح الجديد – وكالات:

تستقبل الدورة الرابعة عشرة من معرض آرت دبي – Art Dubai، المقامة في الفترة ما بين 20 إلى 23 آذار المقبل في مدينة جميرا الإماراتية جناح للفنون الأفريقية للفنانين الذين تمت دعوتهم إلى دولة الإمارات من مناطق جغرافية مختلفة لإضافة أعمال فنية جديدة من مناطق مختلفة للدورة الجديدة.

وتستعد الدورة الجديدة من المعرض الذي تقام فعالياته تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لاستقبال متطوعين شغوفين بالفنون الحديثة من أجل تطوير واضافة الكثير من الأفكار حول مستقبل الفن المعاصر.

وضمت الدورة الثالثة عشر التي أقيمت آذار الماضي جلسات حوارية مع أكثر من 600 متحدث من الفنانين وممثلي المعارض والمؤرخين الفنيين والخبراء الفنيين وصناع القرار وغيرهم لمناقشة شتى الموضوعات ذات الصلة مثل الرعاية الفنية واقتناء المجموعات وتاريخ الفن والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في الفن المعاصر.