2020 تصالح رانيا يوسف بمسلسلين وفيلمين

الصباح الجديد – وكالات:

استطاعت سنة 2020 مصالحة الفنانة رانيا يوسف في أول شهر لها وذلك بعد سوء الحظ الذي واجهته الفنانة في العام الماضي 2019 حيث شاركت رانيا في العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية ولكن في النهاية لم يعرض لها أي عمل في العام وتم تأجيلهما جميعاً، الا أنها بعد مرور شهر واحد من العام الجديد عرض لها مسلسل وتنتظر آخر الشهر المقبل وكذلك طرح لها فيلم وتنتظر آخر الشهر المقبل.

ودخلت رانيا يوسف عام 2020 بمسلسل “الآنسة فرح” الذي انطلق عرضه قبل يومين فقط من نهاية 2019 وقارب على الانتهاء على أن يتم تقديم مواسم أخرى في الفترة المقبلة والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي “Jane the virgin” ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندي ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

وبعد فترة طويلة من التصوير وتأجيل العرض، طرح فيلم “دماغ شيطان” يوم الأربعاء الماضي ليكون أول أفلام رانيا في 2020، ويشارك في بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وتدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه وفي اثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشكلات كثيرة كلها تأتي مصادفة.