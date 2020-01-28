  • الثلاثاء , 28 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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القوات الجوية الأميركية تعلق شحنات أسلحة للقوات العراقية

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بغداد – الصباح الجديد

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، عن تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن العراقية.

وقال المتحدث برايان براكنز Brian Brackens في رسالة إلكترونية لوزارة الدفاع الأميركية، إن الشحنات تشمل قطع غيار وصواريخ لأسطول العراق من طائرات إف -16، مضيفا في رسالته التي اطلع عليها موقع إنسايد ديفينس Inside Defense أن تسليم الأسلحة سيستأنف عندما تكون الأوضاع في العراق آمنة بما يكفي.

وأضافت البوابة الإخبارية Inside Defense أن التسليم سيعاود مرة أخرى “عندما تكون البيئة في العراق آمنة بما يكفي لاستئنافها”. وقد تم تسليم الشحنة الأخيرة في 14 تشرين الثاني الماضي.

وقد تم توقيع صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار في مايو 2016 على صواريخ Sidewinder وصواريخ Maverick، وأسلحة أخرى للعراق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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