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مباحثات عراقية باكستانية لتدريب الطيارين العراقيين

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بغداد – الصباح الجديد

بحث قائد القوة الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، مع فد عسكري باكستاني التعاون في تدريب الطيارين العراقيين.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن قائد القوة الجوية العراقية اللواء الطيار شهاب جاهد علي بحث مع نائب قائد القوة الجوية الباكستانية والوفد المرافق له، سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران وتدريب الطيارين العراقيين وتبادل الخبرات لبناء قدرات الجيش العراقي.

وبحسب الوزارة، فأن قيادة القوة الجوية عقدت اجتماعا مع الوفد الباكستاني للتباحث في مجال التدريب الجوي والدعم اللوجستي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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