العراق يحقق إيرادات تلامس 7 مليارات دولار من بيع النفط في شهر

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول /2019 الماضي.

و بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(265) الفا و(346) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(697 ) مليونا و (622) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (103) مليونا و(90) الفا و (550) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(499 ) مليونا و (447) الف دولار .

واضاف انه كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(827) الفا و(50) برميلا ، بايرادات بلغت (180) مليونا و(431) الف و(210) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفاة الصمود الى الاردن (347) الف و(746) برميلا ، بايرادات بلغت (17) مليونا و(743) ألفا و(778) دولارا.

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (63.027) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (37) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي .