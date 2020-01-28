160 عملا في معرض التشكيل العراقي السنوي تواجه ثقافة الموت

وداد إبراهيم

وضع فنانون تشكيليون خلاصة تجاربهم الإبداعية في اكثر من 160 عملا للرسم والنحت والخزف والكرافيك، على قاعة جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين.

وكانت افتتحت المعرض السنوي، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار ميسون الدملوجي برفقة الفنان قاسم سبتي رئيس الجمعية، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالتشكيل العراقي

الاعمال انتمت الى الواقعية والرمزية والتجريدية وابتعدت عن لغة القتل والحرق والانفجارات وتميز الكثير من هذه الاعمال بألوان الفرح والحياة والبحث عن عراق جديد.

الفنان قاسم سبتي قال بهذا الشأن: سيستمر منهاجنا ولن نتوقف عن مواجهة ثقافة الموت بالتواصل مع الابداع وبث روح الجمال والمحبة بإقامة الفعاليات والنشاطات والمعارض المقرر اقامتها في اوقاتها المحددة، هذا المعرض سياحة ممتعة بين أروقة الجمال والابداع والفن المتجدد، وهو مزيج من تجارب ناضجة بين أجيال وأساليب مختلفة، كما انه رسالة سلام تؤكد للعالم على اننا ماضون في طريق الحضارة والرقي.

الفنان حسن إبراهيم احد أعضاء لجنة فرز الاعمال في الجمعية قال: في هذا المعرض اعمال تبشر بخير، والبعض منها تفوق على نفسه في ما قدم من ابداع فني، علما ان اللجنة الفنية الخاصة باختيار الاعمال المشاركة تشكلت من تسعة فنانين، وهم من أساتذة الجامعات وكبار الفنانين لاختيار الاعمال التي تتناسب للعرض امام الجمهور، استبعدت اللجنة 30 عملا في الرسم والنحت كانت غير صالحة للعرض، لأننا نريد ان نقدم صورة مشرقة عن الفن العراقي، وما يحدث من ردود فعل جيدة عن المعرض، يؤكد ان الاعمال تمتاز بالتنوع الجميل ما يوفر مساحة جيدة للمتلقي للتمتع بمشهد تشكيلي رائع.

الفنان التشكيلي الرائد ستار لقمان قال: اعتادت الجمعية ان تقيم معرضها السنوي للتشكيل العراقي في هذا الوقت من كل عام، الا ان هذا المعرض تميز بالمشاركة الكبيرة للفنانين في بغداد والمحافظات فهناك 80 عملا في الرسم و 45 عملا في النحت و35 عملا في الخزف، ليسجل هذا المعرض مشاركة كبيرة من أجيال مختلفة من الفنانين من الرواد والشباب، اضافة الى مجموعة كبيرة من الفنانين من شتى المحافظات، والمشهد التشكيلي في هذا المعرض يؤكد ان الجمعية اعتمدت الجودة العالية للعمل والتقنية الفنية الجيدة لتكون الاعمال المعروضة بمستوى متقدم، سيما وجمعية الفنانين التشكيليين تعنى بإظهار مستوى التشكيل العراقي بصورة ناصعة، إضافة الى هذا فأن هناك مشاركة كبيرة للفنانات العراقيات مثل الفنانة ابتسام ناجي ورجاء بهاء الدين وسميرة حبيب وزهراء رحيم وسماح الالوسي وغيرهن فيما جاءت اعمال النحت بالبرونز والخشب والمواد الأخرى باساليب وطروحات مختلفة و بمستوى فني عالٍ ما يعطي صورة واضحة عن ما وصل اليه التشكيل العراقي الآن.