بهار محمود: بعض المدراء العامين يستمر عملهم في مفوضية الانتخابات خلافا للقانون

بغداد – الصباح الجديد:

انتقدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، امس الاحد، استمرارعمل بعض المدراء العاميين في مكاتب المفوضية في المحافظات ومنها مكتب السليمانية وقيامهم بترشيح اسماء اعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكور في قرار المفوضية مخالف للقراروالقانون.

وقالت محمود في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “اعضاء مجلس المفوضين مستمرين في مخالفة القانون، حيث ان هناك مخالفة في قرارهم رقم 1 بتاريخ ٢١ من هذا الشهر الخاص بالمادة 25 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 والتي تنص علی اعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم اي بقائهم في المفوضية كموظفين عادين”.



وأعلن أن “الخطوة التصعيدية المقبلة ستتمثل بالسير على الأقدام إلى العاصمة بغداد بمسيرة كبيرة تنطلق من أقصى جنوبي البلاد محافظة البصرة من أجل تطويق المنطقة الخضراء بطريقة سليمة”.

ودعا الركابي “القوات الأمنية وقائد الجيش العام في البلاد إلى حماية المتجهين إلى بغداد سيرا على الأقدام، إضافة إلى قيام المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بالحلول محل رئيس الجمهورية وتنفيذ مطالب المتظاهرين الحقة”.

وشهدت محافظة ذي قار سقوط 31 متظاهرا بين شهيد وجريح بمصادمات عنيفة بين القوات الأمنية والمتظاهرين على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية.